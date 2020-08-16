بلدية «الأحمدي»: تحرير 128 مخالفة وغلق 14 محلا ورفع 117 مركبة.. يوليو الماضي

استعرض مدير فرع بلدية محافظة الأحمدي م.سعود الدبوس في تصريح صحافي له الإجراءات التي تم إتخاذها من قبل الفرق الرقابية بمختلف الإدارات بفرع بلدية المحافظة خلال الفترة من 1/7/2020 حتى 31/7/2020 من خلال تكثيف الجولات الميدانية على كافة الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمقاهي والمطاعم للتأكد من إلتزام العاملين بتعليمات السلطات الصحية بإتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والإحترازية بإرتداء القفازات والكمامات والتباعد الجسدي للحد وتجنب إنتشار فيروس كورونا فضلا عن التأكد من إلتزامهم بلوائح وأنظمة البلدية.

وأشار الدبوس إلى أن الجولات التفتيشية التي نفذها الفريق الرقابي بفرع بلدية المحافظة أسفرت عن توجيه 380 تنبيها وإنذارا وتعهدات لبقالات بالسكن الإستثماري والأسواق الموازية والمطاعم فضلا عن تحرير 128 مخالفة ، وغلق 14 محلا فضلا عن تحرير 168 مخالفة لأنشطة أخرى .

ولفت إلى أن المفتشين بالفريق الرقابي بالمحافظة قاموا برفع 117 مركبة مهملة وسكراب ، والإفراج عن 174 سيارة

وأضاف بأن المتفتشين بالفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يقومون بمتابعة أعمال الشركات المتعاقدة مع البلدية للتأكد من مستوى النظافة بالمحافظة فضلا عن غسيل وتعقيم الحاويات ، مشيرا في هذا الخصوص إلى غسيل وتعقيم 153987 حاويه مختلفة الأحجام وسلال متحركه إلى جانب إزالة 101 مخيم وشبرات أسواق غنم .

وتابع قائلا بإنه قد تم رفع وإزالة 5 إعلانات مناسبات تشوه المنظر الجمالي وتعمل على إعاقة الرؤيه تم إقامتها على أملاك الدولة بدون ترخيص.