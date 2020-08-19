بلدية «الجهراء»: رفع 7 سيارات مهملة و5 تناكر ديزل تمارس مزاولة مهنه بدون ترخيص 

أعلنت إدارة العلاقات العامة في بلدية الكويت عن قيام الفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية محافظة الجهراء تنفيذ جولات ميدانية واسعة النطاق بمنطقة الصليبية في إطار الجهود التي تبذلها الإدارة التي تهدف إلى إبراز الجانب الجمالي بالمحافظة من خلال رفع كل ما يشوه المنظر الجمالي بمناطق المحافظة والتصدي لكافة التجاوزات.

وفي هذا السياق، أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة فهد القريفه على مواصلة الجولات الميدانية لرفع السيارات المهملة التي تعمل على تشويه المنظر الجمالي للمحافظة ، مؤكدا على أن المفتشين بالإدارة لن يتهاونوا في تطبيق الشروط والضوابط التي تضمنتها لائحة النظافة العامة وإشغالات الطرق لتحقيق إنسيابية الحركة والمحافظة على الشكل الجمالي بمناطق المحافظة بما يحقق المصلحة العامة.

وأشار القريفه إلى أن الجولات الميدانية التي نفذها الفريق الرقابي بالنوبه «أ» بالإدارة في منطقة الصليبية أسفرت عن رفع 7 سيارات مهملة وسكراب بعد إنتهاء الفترة القانونية لوضع ملصق الإنذار و رفع 5 تناكر ديزل لممارسة مزاولة مهنة بدون ترخيص من البلدية وقد تم إرسالهم لموقع حجز السيارات .

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة المواطنين والمقيمين الإتصال على الخط الساخن 139 الذي يعمل على مدار الساعة أو التواصل عبر حسابات البلدية @kuwmunبمواقع التواصل الاجتماعي أو عبر الواتس أب 24727732 في حال وجود أي شكوى تتعلق بالبلدية .