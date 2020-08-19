رئيس مجلس الشيوخ التشيكي: دور بارز للكويت في دعم الاستقرار بالمنطقة

السفير الهاجري: الشركات التشيكية حريصة على المشاركة في خطة التنمية «كويت جديدة 2035»

أعرب رئيس مجلس الشيوخ التشيكي مليوش فيستر اليوم الاربعاء عن تقديره لدور دولة الكويت البارز في دعم الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال لقائه سفير دولة الكويت لدى جمهورية التشيك راشد الهاجري.

واكد السفير الهاجري في اتصال هاتفي مع وكالة الانباء الكويتية حرص المسؤولين في التشيك على تعزيز التعاون مع دولة الكويت في شتى المجالات فضلا عن حرص الشركات التشيكية على المشاركة في خطة التنمية «كويت جديدة 2035» وذلك للاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة واستعداد الكويت ايضا لمنحها كافة التسهيلات اللازمة.

واشاد السفير الهاجري بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين الصديقين.

واشار الى انه تم خلال اللقاء التباحث حول تعزيز العلاقات بين البلدين الصديقين لاسيما في مجال تعزيز التعاون التجاري الاقتصادي.