«الداخلية»: استعدادت مبكرة لانتخابات مجلس الأمة 2020

273940 ناخب و293754 ناخبة يحق لهم التصويت في انتخابات مجلس الأمة

أكدت الإدارة العامة للعلاقات والاعلام الأمني بوزارة الداخلية أن إدارة الانتخابات بدأت استعدادتها مبكرا لانتخابات مجلس الأمة 2020 لا سيما في ظل الظروف التي يمر بها العالم والكويت بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد.

وقالت الإدارة في بيان صحفي اليوم أنها بحثت سبل تسهيل عملية تسجيل المرشحين والمرشحات للانتخابات وآلية الحصول على مواعيد إلكترونيا للحضور إلى مقر الإدارة لاكمال عملية التسجيل، مشيرة إلى أنها أعدت ارشادات عامة للمرشحين بما يتوافق مع الاشتراطات الصحية، لافتة الى أنها في تواصل مستمر مع السلطات الصحية لتحديث الارشادات.

وذكرت أن من يحق لهم التصويت في الانتخابات العامة لعضوية مجلس الأمة من الناخبين الذكور يبلغ 273940 ناخب أما الاناث فيبلغ 293754 ناخبة.

وشددت الادارة على أن عمليات الحذف والحرمان تخضع لقانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته على أن يتم تفعيل القيد بعد رد الاعتبار، لافتة الى أن ما يتم تداوله عن شطب مواطنين رد لهم اعتبارهم القانوني والقضائي غير صحيح.