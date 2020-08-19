وزير المالية يؤكد مجددا عدم المس برواتب الموظفين والدعوم

– الحكومة متكفلة بضمان السيولة الكافية لصرف الرواتب

جدد وزير المالية براك الشيتان التأكيد على أن رواتب الموظفين والدعوم لن تمس مضيفا ان “الحكومة متكفلة بضمان السيولة الكافية لصرف الرواتب”.

جاء ذلك في تصريح للوزير الشيتان لوكالة الأنباء الكويتية تعليقا على ما يتم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي حول نقص السيولة وعجز الميزانية اثناء مناقشة مجلس الامة اليوم الاربعاء لمشروع قانون الدين العام ومشروع قانون احتياطي الاجيال القادمة.

واضاف الشيتان “أؤكد مجددا أن رواتب الموظفين والدعوم لن تمس وأننا كحكومة متكفلين بضمان السيولة الكافية لصرف الرواتب وبناء على الوضع المالي للدولة فان الامر يتطلب العمل المشترك بين الحكومة ومجلس الامة لإقرار رؤية الحكومة في سد العجز وتوفير السيولة المطلوبة”.

واشاد بموقف أعضاء مجلس الامة وتفهمهم للعرض الذي قدمه اليوم في جلسة مجلس الامة وما تضمنته من رؤية لعلاج نقص السيولة مثمنا موافقة اعضاء مجلس الامة على مشروع قانون بشأن احتياطي الاجيال القادمة بربط الاستقطاع في حالات توفر الفوائض.

واعرب عن امله بان يستمر هذا التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لانجاز التشريع المطلوب لتوفير السيولة الاضافية في اسرع وقت بناء على ما جاء من ملاحظات على مشروع قانون بشأن الدين العام.