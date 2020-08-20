وزير يمني: الجهود الإنسانية لـ الكويت تحظى بتقدير اليمنيين

قال وزير الادارة المحلية اليمني عبدالرقيب فتح اليوم الخميس ان الجهود الانسانية والاغاثية لدولة الكويت في اليمن تحظى بتقدير الحكومة والشعب اليمني.

واضاف فتح الذي يشغل ايضا منصب رئيس اللجنة العليا للإغاثة بمناسبة اليوم العالمي للعمل الانساني الذي صادف يوم امس من كل عام “ان دولة الكويت حكومة وشعبا ومنظمات اغاثية قدمت خلال السنوات الاخيرة دعما انسانيا واغاثيا وتنمويا مؤثرا لامس احتياجات كثير من الفئات الاشد تضررا جراء الاوضاع الراهنة في مختلف المحافظات اليمنية”.

وثمن الاسهامات الفاعلة لجمعية الهلال الاحمر الكويتي والجمعية الكويتية للاغاثة وكافة الجمعيات والهيئات الكويتية في اغاثة الشعب اليمني ضمن حملة «الكويت بجانبكم» الانسانية المستمرة منذ ست سنوات والتي تحظى بدعم صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه والحكومة الكويتية.

واوضح ان تلك الجهود تاتي امتدادا لعقود من علاقات الاخاء والتعاون بين البلدين كانت فيها الكويت حاضرة وداعمة لقطاعات التعليم والصحة والجامعات والخدمات والبنى التحتية ولا تزال بصماتها قائمة الى اليوم وشاهدة على جهودها التنموية في معظم المحافظات اليمنية.

واعرب باسم الحكومة والشعب اليمني عن خالص الامنيات لسمو الامير بالصحة والعافية مبينا ان للكويت واميرها وشعبها مكانة خاصة في قلوب اليمنيين.

وفي السياق اشاد الوزير فتح بالجهود الانسانية الكبيرة التي تقدمها الهيئات الاغاثية المانحة في المملكة العربية السعودية وكافة دول «تحالف دعم الشرعية» مبينا انها تشكل 70 بالمئة من العمليات الاغاثية في اليمن بصورة مباشرة او غير مباشرة.

واكد مجددا حرص الحكومة على تقديم الدعم والمساندة للمانحين والمنظمات في تقديم برامجها الاغاثية والانسانية في كافة المحافظات مشددا على اهمية العمل بوتيرة عالية في ظل المسؤولية التي تقتضيها طبيعة الازمات والكوارث التي تمر بها اليمن في المرحلة الحالية.