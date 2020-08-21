المعتوق: ملتزمون بالسياسات والمواقف الثابتة والمبدئية لدولة الكويت تجاه القضية الفلسطينية

– اجتماع منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة لم يناقش أية مبادرات سياسية تجاه القضية الفلسطينية

علق المستشار بالديوان الأميري المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رئيس الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية د. عبدالله المعتوق على ما تم تداوله بوسائل التواصل الاجتماعي يوم أمس الخميس، حول منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة بشأن بيان أصدره مجلس أمناء المنتدى بمناسبة انعقاد اجتماعه الدوري العاشر يوم السبت الماضي.

وأوضح المعتوق، “حضرت الاجتماع المذكور بصفتي عضواً في مجلس أمناء المنتدى ولم يتم نقاش أو تداول أية مبادرات سياسية تجاه القضية الفلسطينية ولم تكن مطروحة أصلاً على جدول الأعمال، والخوض في المواقف والمبادرات السياسية لا تدخل ضمن رسالة المنتدى وأهدافه”.

كما أكد المعتوق على إلتزامه التام بالسياسات والمواقف الثابتة والمبدئية لدولة الكويت تجاه القضية الفلسطينية.