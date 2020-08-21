«الهلال الأحمر» تقدم ملابس ومستلزمات صحية وغذائية للاجئين سوريين في لبنان

قدمت جمعية الهلال الأحمر الكويتي ملابس ومستلزمات صحية ومنتجات غذائية من البطاطا إلى 350 أسرة سورية لاجئة في منطقة «البقاع» شرق لبنان.

وأكد رئيس وفد الجمعية إلى لبنان الدكتور مساعد العنزي في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية اليوم الجمعة استمرار «الهلال الأحمر الكويتي» في دعم اللاجئين السوريين في لبنان في إطار المشروعات الانسانية الخاصة بالشعب السوري التي تنفذها الجمعية منذ بدء الأزمة في بلاده.

وقال ان الجمعية تنفذ في لبنان مشروعا ذا وجهين إنسانيين فهو يدعم المزارعين اللبنانيين من جهة عبر شراء محاصيل البطاطا منهم ويوفر المساعدات للأسر اللاجئة السورية من جهة ثانية بتوزيع هذه البطاطا عليهم.

واشار الى ان هذه المساعدات التي توزع بالتعاون مع الصليب الاحمر اللبناني وبالتنسيق مع سفارة دولة الكويت في لبنان تسهم بمساندة اللاجئين في مواجهتهم للتحديات المعيشية التي ازدادت أعباؤها مع تفشي فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19».

وقال العنزي ان “دولة الكويت أولت اللاجئين اهمية انسانية بالغة استجابة للأوامر والتوجيهات السامية لقائد العمل الإنساني سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله مع بداية الازمة السورية في عام 2011 والتي لم تنقطع حتى اليوم”.

وتنفذ جمعية الهلال الاحمر الكويتي مبادرات انسانية متعددة لدعم اللاجئين السوريين في لبنان عبر مشروعات المخابز والسلال الغذائية الى جانب المشروعات الصحية بما يتضمن غسيل الكلى وعمليات زرع الكلى وعلاج الامراض المزمنة إضافة إلى مشروعات الكسوة وافطار الصائم في شهر رمضان وتوزيع الاضاحي في الأعياد.

وتأتي جهود الجمعية في دعم اللاجئين السوريين بالتزامن مع وجود فريق ميداني لها في بيروت لتقديم العون للأسر والمستشفيات المتضررة جراء انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من الشهر الجاري.