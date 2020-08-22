«الصحة» توثق التعاون مع فريق الأميلويد في جامعة هارفارد الأميركية

أعلن رئيس لجنة مرض الأميلويد في وزارة الصحة د ..سعود العنزي، عن توثيق التعاون العلمي المشترك مع فريق الأميلويد في جامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأميركية، مشيرًا الى أن هذا التعاون يأتي لتبادل الخبرات والاستشارات والبروتوكولات التشخيصية والعلاجية بهدف أن تكون الكويت مركز تميّز لتشخيص وعلاج مرض الأميلويد.

و ذكر د.العنزي في تصريح صحافي، أن هذا التعاون ينطلق من حرص وزارة الصحة، على مواكبة آخر التطورات العلمية لضمان توفير أفضل الخدمات الإكلينيكية للمرضى.

والجدير بالذكر أن وزارة الصحة قامت بتشكيل لجنة مكونة من فريق وطني من أطباء بمختلف التخصصات لتطوير طرق علاج وتشخيص مرض الاميلويد وقد قامت اللجنة حتى الآن بتشخيص وعلاج عدة حالات وفق أحدث البروتوكولات العالمية.

ويعرف مرض الأميلويد «المرض النشواني» بأنه مرض ينتج عن ترسب بروتين غير طبيعي في مختلف أنسجة وأعضاء الجسم مما ينتج عنه فشل وظائف هذه الأعضاء.