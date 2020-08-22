«الصحة»: السماح لأطباء القطاع الأهلي الكويتيين بالعمل في أكثر من موقع

أصدر وزير الصحة الشيخ الدكتور باسل الصباح قراراً وزاريا يقضي بالسماح بالترخيص للأطباء الكويتيين العاملين في مستشفيات القطاع الطبي الأهلي بنظام دوام كامل بالعمل لحسابهم الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بفتح عيادة أو العمل في المؤسسات العلاجية الأهلية وذلك وفق شروط وضوابط.

وأوضح القرار أن هذه الشروط توجب أن يكون طالب الترخيص بمستوى طبيب اختصاصي فما فوق، وموافقة إدارة المستشفى، ممثلا في رئيس مجلس إدارة المستشفى أو من يفوضه، الذي يعمل به الطبيب على فتح عيادة خاصة أو للعمل في مؤسسة علاجية أخرى خارج أوقات دوامه الأصلي، وتحديد ساعات العمل في دوامه الأصلي والساعات التي سوف يعمل بها خارج أوقات دوامه الأصلي في عيادته الخاصة أو المؤسسة العلاجية التي سيتم تحديدها بكتاب رسمي يوجه الى إدارة التراخيص الصحية وذلك بغرض الرقابة على الالتزام بعدد ساعات العمل المقررة.

وتضمن في مادته الثانية عرض الطلب على لجنة التراخيص الطبية للتحقق من توافر الشروط المذكورة أعلاه وبقية الاشتراطات الأخرى المقررة وفقا للقانون والقرارات الوزارية المنظمة لها.

وأشار في مادته الثالثة باستمرار العمل بالتراخيص القائمة للمؤسسات العلاجية الممنوحة للأطباء العاملين في القطاع الطبي الأهلي مع السماح بتحديدها أو نقلها ما لم يتم إلغاء الترخيص بناء على رغبة صاحب الطلب أو تنفيذا لأي إجراء قانوني.

ونص القرار في مادته الرابعة على استمرار إدارة التراخيص الصحية باستكمال إجراءات الحاصلين على موافقات مبدئية من لجنة التراخيص حتى تاريخ انعقاد اللجنة رقم 15 لسنة 2019 المنعقدة بتاريخ 12 سبتمبر 2019.