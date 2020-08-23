بلدية «حولي»: تحرير 132 مخالفة متنوعة وغلق 4 محلات إدارياً.. يوليو الماضي

إستعرض مدير فرع بلدية محافظة حولي م.أحمد الهزيم في تصريح صحافي له الإجراءات التي تم إتخاذها من قبل الفرق الرقابية بمختلف الإدارات بفرع بلدية المحافظة خلال الفترة من 1/7/2020 حتى 31/7/2020 من خلال تكثيف الجولات الميدانية على كافة الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمقاهي والمطاعم للتأكد من إلتزام العاملين بتعليمات السلطات الصحية بإتخاذ الإجراءات والتدابير الوقائية والإحترازية بإرتداء القفازات والكمامات والتباعد الجسدي لتجنب إنتشار فيروس كورونا فضلا عن التأكد من إلتزامهم بلوائح وأنظمة البلدية.

وأشار الهزيم إلى أن الجولات التفتيشية التي نفذها الفريق الرقابي بفرع بلدية المحافظة أسفرت عن توجيه 853 تنبيها وإنذارا وتعهدات لبقالات بالسكن الإستثماري والأسواق الموازية والمطاعم فضلا عن تحرير 132 مخالفة لبقالات وأنشطه متنوعه وغلق 4 محلات إداريا لمخالفتهم لوائح وأنظمة البلدية .

ولفت إلى أن المفتشين بالفريق الرقابي بالمحافظة قاموا برفع 388 مركبة مهملة وسكراب ، والإفراج عن 110 سيارة

وأضاف بأن المتفتشين بالفريق الرقابي بإدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق يقومون بمتابعة أعمال الشركات المتعاقدة مع البلدية للتأكد من مستوى النظافة بالمحافظة فضلا عن غسيل وتعقيم الحاويات ، مشيرا في هذا الخصوص إلى غسيل وتعقيم 60327 حاويه مختلفة الأحجام وسلال متحركه .

وتابع قائلا بإنه قد تم رفع وإزالة 151 إعلانا عشوائيا من الميادين والشوارع يشوه المنظر الجمالي ويعمل على إعاقة الرؤيه بدون ترخيص من البلدية .