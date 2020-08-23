وزير الخارجية يستقبل نظيره القطري

– ناقشا آخر التطورات والمستجدات على الصعيدين الإقليمي والدولي

استقبل وزير الخارجية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الأحد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني وذلك بمناسبة الزيارة الرسمية التي يقوم بها والوفد المرافق إلى دولة الكويت.

وتناولت الزيارة بحث مجمل العلاقات الثنائية المتينة والراسخة بين دولة الكويت ودولة قطر علاوة على مناقشة آخر التطورات والمستجدات على الصعيدين الاقليمي والدولي.

وحضر اللقاء كل من مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم السفير ضاري العجران ومساعد وزير الخارجية لشؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية السفير ناصر المزين ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد الشريم ونائب مساعد وزير الخارجية لشؤون المراسم المستشار عبدالمحسن الزيد وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.