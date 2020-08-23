«الطبية المساعدة»: نجاح كبير لـ«التعليم عن بعد» في أسبوعه الأول

أكدت عميد كلية العلوم الطبية المساعدة في جامعة الكويت د. سعاد الفضلي أن الأسبوع الأول من تفعيل نظام «التعليم عن بعد»، قد شهد نجاحا كبيرا من قبل أعضاء هيئة التدريس في الكلية والطلبة.

وقالت الفضلي إن “العلوم الطبية” وفي ضوء الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد والعالم أجمع بسبب جائحة فايروس كورونا، قامت بتشكيل لجان مختصة في هذا المجال، بالإضافة إلى عقد العديد من الاجتماعات مع المسؤولين لبحث طرق تطبيق التعليم عن بعد والتغلب على جميع المعوقات.

وأشارت إلى التعاون الكبير بين الجميع في الكلية من أعضاء هيئة التدريس والهيئة الإدارية والطلبة، فضلاً عن عقد الكثير من التجارب الأولية والدورات لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة.

ومن جهتها أكدت العميد المساعد للشؤون الأكاديمية والطلابية، رئيس اللجنة العليا للتعليم عن بعد، د. ليلى غضنفر، أن الكلية ومنذ شهر مايو استعدت لتطبيق «التعلم عن بعد» كبديل للتعليم التقليدي، حيث تم عقد العديد من الاجتماعات، وإنهاء الاستعدادات بالتدريب على المنصات المتخصصة في برامج «مايكرسوفت تيمز» و«بلاك بورد».

وأشارت إلى أن الكلية أسست العديد من اللجان المختلفة مثل لجنة الأمن والسلامة ولجنة الشؤون الطلابية ولجنة الاختبارات بالإضافة إلى لجنة التعلم عن بعد والتي عملت على مدار الساعة لتوفير الإرشادات والنصح والتدريب على المنصات وتوفير الدعم الفني والمساعدة لأعضاء هيئة التدريس والطلبة في آن واحد.

من جانبها ثمّنت د.فاطمة المرجي من قسم المختبرات الطبية بكلية العلوم الطبية المساعدة، إتاحة التعليم الالكتروني لطلبة جامعة الكويت واعتبرتها خطوة مهمة جداً لضمان استمرار العملية التعليمية ضمن الإجراءات الصحية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا، مثمنة كذلك استعدادات الكلية لبدء عملية التعليم من بعد من خلال اخضاع الطلبة وهيئة التدريس لدورات مكثفة قبل بدء الدراسة مما جعل التجربة بأول يوم دراسي تمر بسلاسة بدون عوائق تقنية تذكر.

أما الطالبة عايشة الحمادي من كلية العلوم الطبية المساعدة فأثنت على هذه الخطوة الممتازة التي تضمن استمرار العملية التعليمية، مثمنة دور الكلية في تدريب الطلبة لعملية التعليم عن بعد مما ساهم في تسهيل الدراسة، مشيدة بتوفير الكلية لكافة الإمكانيات اللازمة لتوفير بيئة تعليمية رفيعة المستوى وتخطي كافة العقبات مهما كانت وتوجيه الطلبة إلى الطريق الصحيح لإتمام العملية الدراسية.

وبدوره تقدم الطالب نواف الحربي من قسم علوم الأشعة بكلية العلوم الطبية المساعدة بالشكر الجزيل للكلية على دورها الحيوي من خلال متابعة الطلبة عن بعد وتذليل الصعوبات وحل كافة المشاكل التي تواجههم، شاكراً كذلك أعضاء هيئة التدريس والهيئة الادارية بالكلية لما يبذلونه من جهود في التعليم عن بُعد لاستكمال العملية التعليمية، “فاليوم الأول لاستئناف الدراسة للفصل الدراسي الثاني عن بعد سار بشكل جيد دون أي مشاكل فنية” ، موضحا بأن التعليم عن بعد كان خطوة بالاتجاه الصحيح نحو استمرار الدراسة بالجامعة وعدم تعطلها، كما تقدم بالشكر والتقدير لعميدة الكلية الأستاذة الدكتورة سعاد الفضلي على دعمها واهتمامها بالطلبة وبتذليل كافة العوائق التي قد تواجههم.