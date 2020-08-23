وكيل «الحرس الوطني» يكرم الكوادر العاملة في المستشفى الميداني بـ«المهبولة»

كرم وكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم الرفاعي الكادر الطبي والإداري الذي أنهى مهامه في تشغيل المستشفى الميداني في منطقة المهبولة الذي أقيم ضمن جهود الحرس في تقديم الدعم والاسناد لجهات الدولة المختلفة في التصدي لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وذكر الحرس الوطني في بيان صحفي اليوم الأحد أن الفريق الرفاعي نقل إلى المكرمين إشادة وتقدير القيادة العليا بالحرس ممثلة في سمو الشيخ سالم العلي الصباح رئيس الحرس الوطني والشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني لما قاموا به من جهود كبيرة لمدة أربعة أشهر قدموا خلالها الخدمات الصحية لنحو 30 ألفا من سكان منطقة المهبولة في عشر عيادات تخصصية.

ووجه الشكر إلى الأطباء وهيئة التمريض والإداريين والعسكريين وزملائهم من وزارة الصحة الذين واصلوا الليل بالنهار متحدين المخاطر الصحية وقدموا الرعاية الطبية لأهالي منطقة المهبولة.

من جانبه، أكد المعاون للعمليات والتدريب بالحرس الوطني اللواء الركن فالح شجاع وفق البيان، أن الحرس نجح في تخفيف العبء عن وزارة الصحة في ذروة مواجهة وباء كورونا بالإسراع في إنشاء المستشفى الميداني بمنطقة المهبولة المكتظة بالعمالة والتي خضعت فترة طويلة للعزل المناطقي الاحترازي.

وقال شجاع إن نجاح الحرس في تلك المهمة جاء انطلاقا من توجيهات قيادته العليا وتفعيلا لبروتوكول التعاون مع وزارة الصحة بمساندتها في حالات الطوارئ والأزمات.

ودعا المكرمين إلى الاستعداد الدائم وتنمية الخبرات التي اكتسبوها من العمل الميداني لمد يد العون إلى أجهزة الدولة في أي حالات طوارئ مستقبلية.