«الجامعة»: استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الاختبارات عن بعد

أعلنت جامعة الكويت عن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة الاختبارات عن بعد بدون تدخل بشري ضمن نظام «مودل» المركزي المعمول به بالجامعة.

وقال القائم بأعمال نائب مدير الجامعة للخدمات الأكاديمية المساندة الدكتور عبدالله المطوع في تصريح صحفي اليوم الأحد إنه تم تدشين نظام إدارة التعلم «مودل» Moodle Learning Management System «LMS» على تقنيات سحابية لضمان استمرارية الخدمة وتوافرها بغض النظر عن عدد المستخدمين لها.

وأوضح المطوع أنه تم ربط نظام «المودل» بنظام التوثيق الموحد لمنظومة «أوفيس 365» والتكامل مع نظام «مايكروسوفت تيمز» بحيث تظهر للطالب جميع موارد وأنشطة المقرر المتزامن منها وغير المتزامن بما في ذلك الاختبارات والواجبات في منصة واحدة.

وأضاف أنه تم ربط نظام «مودل» بنظام معلومات الطالب لتمكين النظام من عرض المقررات المطروحة لكل عضو هيئة تدريس والطلبة المسجلين في تلك المقررات وفقا للجدول الدراسي.

وبين أنه تم تدشين النظام أمس السبت بناء على قرارات لجنة نظام التعليم عن بعد الجامعية حيث حددت المنصات المعتمدة للتعليم غير المتزامن عن بعد وحصرها في نظام «بلاكبورد» ونظام «مودل» لإدارة التعلم.

وأشار إلى أن نظام «بلاكبورد» مدعوم من مركز التعليم الإلكتروني بالجامعة ويتم استخدامه من قبل 200 عضو هيئة تدريس مرتكزين في كليتين حسب إحصائيات 2019-2020.

وذكر أن مركزية نظام «مودل» تحت بيئة تشغيلية واحدة ودعمها من قبل مركز التعليم الإلكتروني ومركز نظم المعلومات ومركز الدعم الفني ومركز الخوارزمي كل حسب اختصاصاته له بالغ الأثر في ضمان تقديم أفضل الخدمات لعضو هيئة التدريس والطالب على حد سواء.

وأفاد المطوع أن نظام المودل المركزي مزود أيضا بتقنيات المراقبة الآلية للاختبارات باستخدام الذكاء الاصطناعي بدون تدخل بشري ويمكن إنشاء اختبارات موحدة تستوعب اختبار جميع الشعب في آن واحد وبدون انقطاع مع إمكانية تخصيص وشخصنة أسئلة الاختبار.

وأعرب عن شكره وامتنانه لجميع مراكز العمل التابعة لقطاع تقنية المعلومات وللجنة نظام التعليم عن بعدالجامعية على إنجاح هذا المشروع كما شكر الكليات المشاركة في تجربة نظام المودل قبل التدشين وعلى الأخص كلية الهندسة والبترول وكلية العلوم الإدارية ومركز العلوم الطبية.