«الطيران المدني»: صلاحية شهادة الـ«PCR» للقادمين.. 96 ساعة

قالت الإدارة العامة للطيران المدني، إنه بناءً على تحديث السلطات الصحية، تم تعديل مدة صلاحية شهادة الـ«PCR» من 72 ساعة إلى 96 ساعة من تاريخ أخذ العينة حتى تاريخ قبول الراكب على الرحلة وذلك للركاب القادمين إلى مطار الكويت الدولي.

كما أوضحت الإدارة أنه سيتم الاكتفاء بشهادة فحص الـ«PCR» الصادرة من دولة الكويت للمسافر خارج البلاد التي لا تزيد مدة سفره عن أربعة أيام ولا يشترط اجراء فحص الـ«PCR» عند عودته طالما شهادة الفحص صالحة مع التزام الراكب بالاشتراطات الصحية.

وبينت الإدارة أنه تم حظر الطيران التجاري القادم من دولة أفغانستان إلى مطار الكويت الدولي، وذلك حتى إشعار آخر.