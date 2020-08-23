سفارتنا في واشنطن تحذر المواطنين من الإعصارين ماركو ولورا

أهابت سفارة دولة الكويت في واشنطن اليوم الاحد بالطلبة والمواطنين الكويتيين المتواجدين في الولايات المتحدة الامريكية ضمن المناطق الواقعة في المسار المحتمل للاعصارين المتعاقبين «ماركو ولورا» اخذ الحيطة والحذر واتخاذ التدابير اللازمة لتأمين سلامتهم وسلامة من معهم.

وقالت السفارة، انه في الوقت الذي تتمنى فيه الامن والسلامة لجميع الطلبة والمواطنين فإنها تؤكد على ضرورة الالتزام بالتعليمات والتوجيهات الصادرة عن السلطات المحلية الأمريكية المعنية والتي تتعلق بمواجهة هذين الاعصارين وتأمين سلامتهم.

وفي هذا الصدد حثت السفارة المواطنين والطلبة على الاستمرار بالتواصل معها وذلك لاطلاعها على ما قد يطرأ على وضعهم في مواجهة هذة الأحوال الجوية على الأرقام التالية: ‏‎ رقم طوارئ سفارة دولة الكويت فى واشنطن: 0012022620758 رقم طوارئ القنصلية العامة لدولة الكويت فى نيويورك: 0019172426688 رقم طوارئ القنصلية العامة في لوس انجلوس: 0013102793644 رقم طوارئ المكتب الثقافى فى واشنطن 0012023642104 رقم طوارئ المكتب الصحي في واشنطن: 0012023202415.