مشروع «كفو» يطلق حملة «مسجل في كفو»

أعلن المستشار في الديوان الأميري ورئيس اللجنة الإشرافية العليا على مشروع «كفو» الدكتور يوسف الإبراهيم انطلاق حملة «مسجل في كفو» لتشجيع الكفاءات الوطنية في التسجيل عبر المنصة والاستفادة من مميزاته من خلال خلق قنوات تواصل بين تلك الكفاءات.

وقال الإبراهيم في بيان صحفي اليوم الاثنين إن حملة «مسجل في كفو» تهدف إلى إبراز الكفاءات الوطنية الشبابية التي تساهم في تحقيق الرؤية التنموية للبلاد ورصد قصص النجاح والمبادرات التي تعزز دور الشباب.

وأضاف أن البلاد تمر بمرحلة جديدة تحتاج إلى تضافر جهود أبنائها كما أتى في خطاب صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه “ان الشباب هم مبعث الرجاء ومعقد الأمل” داعيا الله بأن يمن على سموه بالشفاء العاجل والعمر المديد.

ومن جانبها، قالت المديرة التنفيذية لمشروع «كفو» الدكتورة فاطمة الموسوي ان باب التسجيل مفتوح لمشاركة الجهات في الحملة عبر الرابط الموجود في حساب «الانستغرام» الخاص بالمشروع وأما بالنسبة للأفراد فالتسجيل يكون عبر منصة كفو الإلكترونية موضحة أن آخر يوم لاستقبال المشاركات هو 31 أغسطس الجاري.

وأشارت الموسوي إلى أن دليل كفو السنوي الأول فرصة لرصد وإبراز الكفاءات والمبادرات ليكون مرجعا للجهات المختصة وكذلك المبادرات المستقبلية لافتة إلى أن مميزات المنصة يتم تطويرها بناء على مساهمة مستخدمي موقع «كفو» عبر السنين.

وأفادت أن فريق «كفو» يحضر لملتقى «كفو الرابع» الذي سيقام في شهر أكتوبر المقبل معربة عن فخرها بجميع الكفاءات التي تعرفت عليها والمتطوعين المتميزين الذين يساهمون في كل هذه الانجازات.

يذكر ان «كفو» هو المنصة الوطنية الأولى لعرض الكفاءات الشبابية لتسهيل عملية البحث والتواصل والتعاون فيما بينهم ويمثل احد إنجازات وتوصيات المشروع الوطني للشباب «الكويت تسمع» الذي أشرف عليه الديوان الأميري تحقيقا للتوجيهات السامية من حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه.