المنفوحي تفقد المحلات والنوادي الصحية بـ«شرق» للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات الصحية 

قام مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي بجوله ميدانية لتفقد المحلات والنوادي الصحية بمنطقة شرق في إطارجولاته المتواصله للتأكد من إلتزام أصحابها و العاملين فيها ومرتاديها بتعليمات السلطات الصحية بإتخاذ كافة التدابير والإجراءات الصحية بإرتداء الكمامات والتباعد الجسدي فضلا عن توفير المطهرات وتعقيم الأجهزة وقياس درجة حرارة المرتادين قبل الدخول ، مشيرا إلى أن الإجراءات التي تقوم البلدية بالتأكد منها ومتابعتها تأتي في إطار العودة التدريجية للحياة الطبيعية خلال المرحله الرابعة وبعض الأنشطة من المرحله الخامسة تماشيا مع قرار مجلس الوزراء الموقر المتخذ في يوم الخميس الموافق 13/8/2020 بشأن إنتهاء المرحلة الثالثة والبدء في المرحلة الرابعة وبعض الأنشطة من المرحله الخامسة إعتبارا من يوم الثلاثاء الماضي الموافق 18/8/2020 الجاري وحرصا منها على صحة وسلامة العاملين والجمهور وتجنبا لإنتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وقال المنفوحي إنه من بداية إقرارالبدء في المرحله الرابعة وبعض الأنشطة من المرحله الخامسة قامت الأجهزة الرقابية بشكل يومي بداية بالإرشاد والتنبيه وبدءا من هذا الإسبوع بدأت الأجهزة الرقابية بمخالفة الغير ملتزمين بالإشتراطات بالغلق وإحالتها إلى الإدارة العامة للتحقيقات .

وأضاف بأن هناك فرق رقابية من وزارة الصحة للتأكد من تطبيق الإشتراطات ورصد الأداء والقصور ورفع تقاريرإسبوعية للجنة الخاصة بتطبيق الإشتراطات ، مؤكدا على توصية سمو رئيس مجلس الوزراء ببذل الجهود لتجاوز كل المراحل تمهيدا للعودة للحياة الطبيعية .

وأكد المنفوحي على الجهود الجبارة التي تبذلها كافة الأجهزة الحكومية لتطبيق الإشتراطات ، مؤكدا في هذا الخصوص على مشاركة البلدية أصحاب الأنشطة للإستماع إلى آراء أصحاب الشأن وأصحاب الأندية الصحية لرصد السلبيات في حال وجودها .

وأثني المنفوحي على القائمين على الأندية الصحية لما رآه من وعي وحرص تام وإلتزام بالإشتراطات فضلا عن إضافتهم إجراءات أخرى أثلجت صدورنا لتجنب أنتشار فيروس كورونا المستجد ، لافتا في هذا الخصوص إلى إلتزام القائمين على المحلات والأندية بنسبة 80% .

وإختتم المنفوحي حديث داعيا المواطنين والمقيمين إلى التفاؤل بحذر وذلك من خلال الإلتزام بالإشتراطات الصحية.