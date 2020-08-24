الكويت تمول حملة توعية للصحة العالمية للوقاية من «كورونا» في كردستان العراق

اطلقت منظمة الصحة العالمية بالتعاون مع وزارة الصحة في إقليم كردستان وبتمويل من دولة الكويت اليوم الاثنين حملة توعية واسعة للوقاية من فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» واحتوائه في محافظة السليمانية تستهدف 800 ألف شخص وتستمر تسعة أيام.

وقالت المنظمة في بيان ان السليمانية شهدت ارتفاعا في معدلات الإصابة منذ المراحل الأولى من تفشي الفيروس بسبب عوامل متعددة لاسيما قربها وطول حدودها مع إيران المجاورة.

واضافت المنظمة ان الحملة يشارك فيها أكثر من 250 متطوعا للوصول إلى أكثر من 800 الف شخص في 10 مناطق مستهدفة بما في ذلك مخيمات النازحين واللاجئين في منطقتي «عربت» و«كلار».

وأشارت إلى تأثر إقليم كردستان بالفيروس الذي القى بثقله على نظام الرعاية الصحية والخدمات المنقذة للحياة في الإقليم الذي لا يزال يستضيف ما يقرب من 700 ألف نازح داخلي وأكثر من 220 ألف لاجئ سوري.

من جانبه قال ممثل منظمة الصحة العالمية ورئيس بعثتها في العراق أدهم إسماعيل في تصريح إن المنظمة “والسلطات الصحية على المستوى الاتحادي في العراق وكذلك في إقليم كردستان تراقب عن كثب انتشار الوباء في العراق”.

وتكثف منظمة الصحة العالمية منذ شهر فبراير الماضي من أنشطة الاستجابة لدعم وزارة الصحة الاتحادية ووزارة الصحة الإقليمية بإمدادات ومعدات طبية عاجلة بالإضافة إلى تنفيذ حملات توعية متتابعة في أجزاء كثيرة من البلاد للحد من انتشار الفيروس ومنعه من الوصول إلى العشوائيات والمخيمات التي تستضيف النازحين واللاجئين.

وتتضمن الحملة عدة أنشطة مثل بث الرسائل الصوتية من خلال مجموعة مختارة من محطات الإذاعة الكردية ونشر شاشات متحركة لعرض مقاطع الفيديو التعليمية للمنظمة والرسوم المتحركة التي تركز على ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي ونظافة اليدين.

كما تشمل الحملة نصب أكشاك عند مداخل الأسواق المحلية وفي الأماكن العامة الرئيسية والشوارع المزدحمة لتوزيع المواد التوعوية مثل الكتيبات والنشرات بالإضافة إلى حزمة الحماية الخاصة بالحملة والتي تحتوي على ثلاث كمامات و«تي – شيرت» خاص وطاقية على المشاة الذين تتم مشاهدتهم يتنقلون بدون حماية شخصية.

وبحسب اخر احصاء لوزارة الصحة باقليم كردستان العراق يبلغ مجموع الإصابات بفيروس «كورونا» في الإقليم منذ تفشي الوباء 24794 إصابة بينها 14885 حالة شفاء مع 903 حالات وفاة.