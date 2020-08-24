«البيئة»: تمديد تراخيص الأماكن المخصصة للتدخين

أعلنت الهيئة العامة للبيئة تمديد الترخيص الخاص بالأماكن المخصصة للتدخين التي لديها ترخيص سار خلال فترة الإغلاق، مشيرة إلى إنه «نظراً للظروف العالمية والمحلية التي تمر بها البلاد جراء أزمة كورونا وتوجها من الهيئة لتعويض المتضررين عن فترة عدم الانتفاع من الترخيص الصادر لأصحاب النشاطات التجارية « وبالأخص المطاعم والمقاهي المسموح بالتدخين فيها» لظروف خارجة عن إرادتهم تفيد الهيئة بتمديد فترة ترخيص التدخين في الأماكن سالفة الذكر لأصحاب المطاعم والمقاهي المشمولين بالقرار أعلاه والحاصلين على ترخيص للتدخين خلال فترة الإغلاق من قبل السلطات المعنية، على أن تحدد فترة الضرر لاحقاً حال اصدار توجيهات السلطات المعنية بعودة النشاط بشكل كامل يسمح بإستفادته الكاملة من الترخيص».

وبينت إنه «على المنتفع مراجعة الهيئة وتقديم الترخيص السابق للمراجعة وإصدار التمديد بشكل رسمي حال استيفاء الشروط المذكورة».