«البلدي»: ترخيص أنشطة متنوعة بمركز الاتحاد الكويتي للمزارعين

– تزكية عبدالعزيز المعجل عضوا في مكتب المجلس

وافق المجلس البلدي اليوم الإثنين بجلسته العادية برئاسة أسامة العتيبي على طلب الهيئة العامة للقوى العاملة بترخيص أنشطة متنوعة في مركز الاتحاد الكويتي للمزارعين في منطقتي العبدلي والوفرة.

ووافق المجلس أيضا على تزكية العضو عبدالعزيز المعجل ليكون عضوا في مكتب المجلس كما وافق على طلب وزارة الكهرباء والماء بتخصيص موقع لمسار الكابلات الأرضية لتغذية المحطات الرئيسية في منطقة أمغرة الصناعية.

كما وافق المجلس على تخصيص موقع لمنطقة الجهراء التعليمية ووافق على طلب الهيئة العامة للطرق والنقل البري تخصيص موقع إقامة مكاتب مؤقتة وتشوين المواد ومصنع أسفلت وخلاط مركزي بشكل مؤقت بمنطقة المطلاع لتنفيذ عقد تطوير طريق العبدلي السريع من مدينة المطلاع المستقبلية إلى التقاطع المستقبلي مع الطريق الإقليمي الشمالي.

ووافق المجلس على طلب وزارة الشؤون الاجتماعية بتوسعة موقع سوق «النسيم» المركزي في حين أعاد المجلس للجنة الفنية الاقتراح المتعلق بشأن تعديل بعض قرارات المجلس البلدية الخاصة بالجمعيات التعاونية.

وأحال المجلس عدة اقتراحات إلى لجنة المهن الهندسية منها ترخيص البلدية لإضافات البناء التي تقل مساحتها عن 80 متر وطلب إعادة الكتاب المقدم بشأن تطوير وتحديث الواجهة البحرية إلى اللجنة الفنية وكتاب المقدم من اتحاد العقاريين بشأن الموافقة على الإستثمار لمواقف السيارات متعددة الأدوار إلى اللجنة الفنية.