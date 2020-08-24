الجلاوي اجتمع مع المكتب الاستشاري بالجمارك الأمريكية وحماية الحدود

اجتمع مدير عام الإدارة للجمارك المستشار جمال الجلاوي برئيس المكتب الاستشاري الأمريكي بالجمارك الأمريكية وحماية الحدود ممثلاً بالمستشار الامريكي أريك اوستين، ومساعده السيد نائل حنى، وذلك بحضور مدير الجمارك بالقاعدة الأمريكية السيدة باربرا ديفيس.

وتناول الطرفان خلال الاجتماع بعض المواضيع التي تم طرحها وتهم الإدارة العامة للجمارك، وقام المدير العام بتقديم درع تذكاري للمستشار الامريكي لجهوده المبذولة خلال فترة تواجده حيث تم توقيع عدد من الاتفاقيات مع الولايات المتحدة الامريكية لتطوير اداء الادارة العامة للجمارك وايضا دورات متخصص لتحسين اداء منتسبي الادارة بشتي المجالات الجمركية.

وتمنى المستشار جمال الجلاوي للسيد أريك اوستين رحلة آمنة، والتوفيق في حياته المقبلة.