سمو نائب الأمير يتلقى رسائل إشادة بالكلمة التي وجهها سموه للمواطنين

– ثقة تامة بتلاحم الشعب الكويتي الكريم وحرصه على وحدته الوطنية

تلقى سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله رسائل من مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة ومن الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح نائب رئيس الحرس الوطني ومن سمو الشيخ ناصر المحمد الأحمد الجابر المبارك الصباح ومن سمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح ومن سمو الشيخ صباح خالد الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء أشادوا فيها بالكلمة الضافية التي وجهها سموه حفظه الله لإخوانه وأبنائه الكرام بشأن المستجدات على الساحة المحلية وبما تضمنته من تأكيد على الثوابت الوطنية وعلى رأسها الحرص على سلامة وأمن الوطن وتحصينه من أجواء الفتن وعدم السماح بالمساس بكيانه ومن ثقته بالشعب الكويتي الأصيل الذي هو حصن الوطن وأساس عزته ورفعته وإدراكه لحقائق الأمور والتي أشاعت أجواء الثقة لدى المواطنين بأن الكويت دولة مؤسسات وقانون وأنها بخير بتلاحم أبنائها وتعاونهم وقادرة على تجاوز كل العقبات والتحديات سائلين المولى تعالى أن ينعم على حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه بالشفاء العاجل ويديم على سموهما موفور الصحة والعافية.

هذا وقد بعث سموه حفظه الله برسائل شكر جوابية ضمنها خالص شكره وتقديره لما أعربوا عنه من فيض المشاعر الطيبة وصادق الدعاء مؤكدا سموه على ثقته التامة بتلاحم الشعب الكويتي الكريم وحرصه على وحدته الوطنية وبصورة تمكنه من مواجهة أي تداعيات تعيق المسيرة الخيرة للوطن العزيز مبتهلا سموه إلى الباري جل وعلا أن يمن بالشفاء العاجل على حضرة صاحب السمو أمير البلاد حفظه الله ورعاه ويمتعه بوافر الصحة والعافية وأن يحفظ الوطن الغالي ويديم عليه نعمة الأمن والأمان والرخاء ويوفق الجميع لخدمته ورفعة شأنه وتحقيق المزيد مما ينشده من تقدم ورقي وازدهار.