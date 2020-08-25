«الصحة» خاطبت «الخدمة المدنية» لمكأفاة الصفوف الأمامية

خاطبت وزارة الصحة ديوان الخدمة المدنية لاعتبار جميع موظفي الوزارة، الذين شاركوا في مواجهة جائحة كورونا منذ بدايتها في جميع المرافق التابعة للوزارة، أو التي كانت تشرف عليها الوزارة، من الفئة الأولى «الشريحة الأولى عالية الخطورة»، كونهم كانوا جميعاً في الصفوف الأمامية وعرضه لمخاطر الإصابة بالكورونا.

كما خاطبت الوزارة، مجلس الوزراء لطلب تحديد آلية واشتراطات منح الوسام، لترشيح الموظفين المستحقين له، منوهة إلى أن الوزارة بانتظار إفادة ديوان الخدمة المدنية ومجلس الوزراء، لإعداد كشوف الموظفين المستحقين للمكافأة والأوسمة.