«المستقبل الطلابي» ‫تطالب «التطبيقي» بإجراء الاختبارات «عن بعد»

قال أمين سر قائمة المستقبل الطلابي في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب سعد عايد السبيعي، إن هناك خوف وتذمر بين طلبة مقرر «تجويد 1 – تجويد 2» بقسم التربية الإسلامية في كلية التربية الأساسية، بسبب إصرار القسم على استدعاء الطلبة للكلية لإجراء الاختبار داخل اللجان في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها الكويت.

وأوضح السبيعي، أن الدولة مشكورة لجأت لتطبيق نظام التعليم عن بعد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» وأن المرحلة الحالية تستلزم ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من هذا الفيروس، مشيرا إلى أن من بين هؤلاء الطلاب أسر تعاني من أمراض مزمنة وخوفا على أسرهم فهم منذ بدأ الأزمة لا يفارقون بيوتهم إلا للضرورة القصوى حتى لا يتسببون في انتقال الفيروس لذويهم من أصحاب الأمراض المزمنة، ولا أن استدعاء الطلبة للكلية لإجراء الاختبار داخل اللجان يشكل خطورة على الطلبة وذويهم.

وطالب السبيعي إدارة الهيئة إجراء هذه الاختبارات عن بعد عبر المنصة التعليمية “تيمز” حفاظا على صحة الطلاب والطالبات وحفاظا على صحة ذويهم.