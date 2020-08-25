وزير الخارجية يشيد بدور جمعية المهندسين الكويتية في دعم جهود الدولة في مكافحة كورونا

– تعاون مثمر بين اتحادات الطلبة الكويتيين في الخارج والبعثات الدبلوماسية

استقبل وزير الخارجية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الثلاثاء في مقر ديوان عام وزارة الخارجية رئيس الهيئة الإدارية للاتحاد الوطني لطلبة الكويت فرع مصر أحمد سعود الشمري وعدد من أعضاء الهيئة الإدارية، حيث جدد الشيخ أحمد الناصر الأهمية التي توليها الوزارة حيال مساهمة إتحادات الطلبة في الخارج في نشر التوعية لأبناء الكويت الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج لاسيما تجاه تداعيات تفشي فايروس كورونا المستجد «كوفيد 19» مشيدا بالجهود التي تقوم بها الإتحادات الكويتية في هذا الإطار.

كما حث الشيخ أحمد الناصر على أهمية تعاونهم مع البعثات الدبلوماسية الكويتية والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الدولة وتعزيزها للرقابة الصحية وإتباعها للضوابط اللازمة لمواجهة هذه الكارثة الصحية حفاظا على أمنهم وسلامتهم.

حضر اللقاء نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد عبدالرحمن الشريم.

كما استقبل وزير الخارجية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الثلاثاء في مقر ديوان عام وزارة الخارجية رئيس جمعية المهندسين الكويتية المهندس فيصل العتل حيث جدد الشيخ أحمد الناصر الإشادة بجهود ومساهمات جمعية المهندسين الكويتية تجاه دعم الجهات المعنية بالدولة نحو مواجهة تداعيات تفشي فايروس كورونا المستجد «كوفيد-19» مثمنا الأعمال الوطنية التي اضطلعت بها الجمعية في هذا الإطار.

حضر اللقاء نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية المستشار أحمد عبدالرحمن الشريم.