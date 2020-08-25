الاتحاد الأوروبي العربي للتنمية والثقافة نظم أولى نداوته الافتراضية بالتعاون مع «الكويتية»

خبراء: تطويع المناهج الدراسية لمواكبة «التعليم الإلكتروني»

الأجور تلتهم ميزانية «التربية» ولا يتبقى منها سوى القليل للإنفاق على التطوير

تدني عدد ساعات التدريس الفعلية السنوية بالمدارس الحكومية بسبب.. الغياب

ضعف أداء المعلم لانشغاله عن مهنته مع غياب التقييم الدوري لأداء النظام التربوي

«كورونا» خلف تحديات خطيرة على النظم الاقتصادية والصحية.. والتعليم «المتضرر الأكبر»

د. زهير العباد: الإسراع في التحول إلى الحكومة الإلكترونية.. والاستفادة من تجارب الدول والشركات المتقدمة

الأحمد: إنشاء صندوق يتبع «التربية» لدعم البنية التحتية للتعليم الإلكتروني.. وخدمات مجانية للطلبة

الخياط: تدريب أولياء الأمور على المنصات الإلكترونية.. وربط التعيينات والترقيات بمواكبة التعليم الإلكتروني

السبتي: ابتكار مناهج إلكترونية تشجع الطلاب على مواصلة الدراسة والتعلم.

الهباد: الاستعانة بالخبرات الكويتية.. وإتاحة برامج بالتعاون مع «الإعلام» للتدريب على المنصات

العنزي: تكثيف المناهج الدراسية في علوم الحاسب.. وابتكار أدوات تمكن صغار السن من استخدام المنصات التعليمية

الخليفي: تدريب المدرسين على برامج التعليم الإلكتروني.. وتطبيق البصمة الإلكترونية للطلبة في الاختبارات «عن بعد»

أوصى الخبراء المشاركون في الندوة الافتراضية الأولى للاتحاد الأوروبي العربي للتنمية والثقافة، التي أقيمت أمس الأول، تحت عنوان “التعليم ما بعد جائحة كورونا”، بالتعاون مع جريدة “الكويتية”، بتطويع المناهج الدراسية التقليدية، لتواكب المنظومة الإلكترونية، في ضوء أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

كما أوصى الخبراء في الندوة التي أدارها رئيس مجلس إدارة نقابة الصحفيين، رئيس تحرير “الكويتية”، المستشار د.زهير إبراهيم العباد، بالاستعانة بالخبرات الكويتية في جامعة الكويت، والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، بغية تهيئة البيئة التعليمية لتطبيق النظام الجديد، الذي فرضته الأزمة الصحية العالمية.

ورفع الخبراء في نهاية الندوة التي حاضر فيها الأستاذ د.عبدالرحمن الأحمد، بحضور أعضاء مكتب الاتحاد في دولة الكويت، جملة من التوصيات إلى سمو الشيخ صباح الخالد، رئيس مجلس الوزراء، من شأنها المساهمة في تطوير المنظومة التعليمية والارتقاء بها.. التفاصيل في ما يلي:

في بداية الندوة، تناول الأستاذ د.عبدالرحمن الأحمد، ملامح التعليم العام، في دولة الكويت، قبل وبعد جائحة كورونا، مشيراً إلى أنه، وفق المعايير الدولية، تمتلك الكويت كل المقومات لتكون متقدمة في هذا المجال، إلا أن تقرير دراسة المؤشرات ذات الصلة، تكشف وجود أزمة تعصف بقطاع التعليم العام في مختلف مراحله.

وهناك عوامل عدة أسهمت في خلق هذه الأزمة ومنها على سبيل المثال لا الحصر:

1 – بند الأجور والرواتب يلتهم ميزانية وزارة التربية التي لا يتبقى منها سوى القليل للإنفاق على التعليم الحقيقي.

2- تدني تحصيل الطلبة من الذكور مقارنة بالإناث في جميع المراحل التعليمية وجميع المواد الدراسية.

3- ارتفاع نسبة رسوب الطلبة الكويتيين في المرحلة الثانوية لتبلغ نحو 14.1 % لتقترب من دول جنوب الصحراء الإفريقية التي تسجل نسبة 15.6%، في حين يبلغ مستوى التسرب في هذه المرحلة ليبلغ 13.7%.

4- تدني عدد ساعات التدريس الفعلية السنوية في المدارس الحكومية مقارنة بالعدد الرسمي المقرر بسبب الغياب «عدد ايام التدريس في السنة 160 يوما أقل من المعدل العلمي 200 يوم»

5- ضعف التحصيل التعليمي، إذ تأتي دولة الكويت في مؤخرة الدول في الاختبارات العالمية، «في الرياضيات 39 من 41 ومهارات القراءة 33 من 35».

6 – مستوى التحصيل لدى الطلبة في جميع المراحل متدني ولا يتناسب مع كلفة الطالب وعبء التدريس المنخفض للمعلم.

7- تنامي مكانة التعليم الخاص «المدارس الخاصة حتى وصل عدد مدارسه إلى أكثر من الثلثل ويشكل 42 % من المدارس الثانوية».

8- تزايد إقبال الطلبة الكويتيين من الطبقة المتعلمة «أعلى المدارس الخاصة الأجنبية وبشكل ملحوظ وهذا مؤشر لقناعة الطبقة الفنية والمتعلمة بتراجع مستوى التعليم العام».

ويمكن تلخيص مشكلات التعليم العام فيما يلي:

1- قلة المعرفة «الجانب المعرفي لدى الطلبة».

2- تدنى مستوى المهارات.

3- الرسوب والتسرب.

4- تضخم كبير في الدرجات المدرسية.

5- اختلال المناهج الدراسية.

6- ضعف أداء المعلم لانشغاله عن مهنة المعلم.

7- غياب أدوات التقييم الدوري لأداء النظام التربوي.

ويعكس تصريح وزير التربية د.حامد العازمي في مؤتمر «تكنولوجيا التعليم.. رؤية مستقبلية»، الذي عقد يومي 9 و10 فبراير 2019 بإصلاح التعليم والخلل في مسيرة التعليم العام حيث طرح مشروع يضمن 8 محاور هي:

– تطوير المناهج الدراسية وفق المعايير الدولية.

– رفع كفاءة العمل الإداري في المدارس والمناطق التعليمية.

– تعزيز استخدامات التكنولوجيا المساندة للعملية التعليمية.

– تنويع مسارات التعليم «تقني، تجاري» في المرحلة الثانوية.

– تحسين مخرجات التعليم بما يتفق ورؤية الكويت.

– تحقيق رؤية الكويتي 2035.

– زيادة كفاءة أساليب التعليم «طرق التدريس».

– توفير أحدث التقنيات والتجهيزات.

إلا أن القضية الهامة المؤدية إلى عدم التمكن من الارتقاء بمستوى التعليم العام، هي وضع تقارير لجان التطوير بشكل عام في الأدراج ومثال على ذلك عدم تنفيذ استراتيجية التعليم 2005-2035 المعتمدة من قبل مجلس الوزراء في عام 2005.

إن انفاق الحكومة بسخاء على التعليم وقلة عدد السكان وبالتالي الطلبة والمدارس، تستطيع وزارة التربية أن تجعل التعليم العام في دولة الكويت من الأفضل بين الدول في مستوى التعليم العام بظل وجود تجربة طويلة ممن عام 1936 إلى الآن، فأننا نلاحظ:

1- تراجع في الأداء لدى الطلبة الدراسين ومخرجات التعليم العام.

2- عدم وضع آلية تنفيذ للتوجهات الخاصة باصلاح التعليم ضمن جدول زمني واداة تقويم.

3- غياب المحاسبة.

4- غياب المنافسة بين المدارس.

التعليم بعد كورونا

لقد خلفت جائحة كورونا بتحديات خطيرة ومصيرية على النظم الاقتصادية والصحية والتربوية، وأكبر المتضررين النظم التعليمية «تعليم عام حيث توفقت الدراسة وبقى الطلبة في منازلهم منذ شهر فبراير إلى الوقت الحالي بعيدا عن المدرسة على أن يتم التعويض بالدروس الرقمية «التعليم عن بعد» في سبتمبر وسيتم تنفيذه بدون تكيف المجتمع المدرسي من معليمن وطلبة غدارين وأولياء أمور كونه الخيار المناسب والمتفق عليه دولياً.

وقد ذكر الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي د. نايف الحجرف أن جائحة كورونا فرضت ثلاثة ملفات رئيسية في المجال التعليمي هي:

1- المعايير الموحدة للتعليم الإلكتروني.

2- ضمان العملية التعليمية لذوي الاحتياجات الخاصة.

3- تأهيل المعلمين للتعامل النفسي مع الطلبة.

وأوصى المؤتمر العام لوزارة التربية والتعليم في الدول الأعضاء بمكتب التربية العربي لدول الخليج الذي عقد أخيراً بما يلي:

1- إجراء دراسات عن التعليم الإلكتروني عن بعد بالمدارس.

2- إنتاج رسائل توعوية للطلبة وأولياء الأمور للاهتمام بالتعليم الذاتي.

3- إنشاء مرصد للمحتوى التعليمي الرقمي وكذلك:

أ – استخدام التلفزيون في التعليم.

ب – استثمار اليوتيوب.

ج – الفصول الافتراضية.

اذا دول الخليج العربي تتبنى نفس الاتجاه العالمي بان يكون التعليم الإلكتروني كبديل مستقبلي عن التعليم التقليدي.

وكذلك وجود ضغط شعبي ومن المتخصصين لاستئناف الدراسة باستخدام التعليم الإلكتروني إذا ينظرون بانبهار وكأنه حل سحري بديل للتعليم التقليدي.

وكذلك لضعف مخرجات التعليم التقليدي، وعلى الرغم من عدم وجود دليل علمي مبنى على نتائج دراسات علمية لأفضلية التعليم عن بعد «الإلكتروني» على التعليم التقليدي على مستوى المخرجات ومستوى المتابعة والحضور.

صعوبات مستقبلية في تطبيق التعليم الإلكتروني:

نظرا لتوجه وزارة التربية بتبني التعليم الإلكتروني في المستقبل تماشيا مع الاتجاه العام في العالم والمنطقة إلا انها ستواجه صعوبات تحتاج إلى حلول لتحقيق الأهداف التي تؤدي إلى جودة مخرجات التعليم، منها:

1- غياب أو عدم كفاءة البنية التحتية لإطلاق المنصات واحتياج التعليم الالكتروني لانظمة معلومات ومعدات الكترونية وامكانيات فنية واطر فنية للصيانة والإدارة وميزانيات.

2- ليست كل الأسر لديها اتصال بالانترنت قوي بما فيه الكفاية لتغطية الدورس والبرامج وايضا ليست كل المناطق تغطيها شبكات انترنت قوية.

3- عدم تأهيل جميع المعلمين والطلبة إذا انه في الوقت الحالي تم تأهيل المعلمين والطلبة في الصف الثاني عشر من خلال مشروع تكنوسوفت من التوجيه الفني للحاسوب بالتعاون مع التواجيه العامة كمشروع تطوعي وليس كمشروع للوزارة بميزانية مخصصة وخطة مبرمجة زمنيا لتدريب جميع الطلبة والمعلمين في كل المراحل الدراسية.

4- غياب خطة تأهيل جميع الأسر «أولياء الأمور» على تقنيات وبرامج التعليم عن بعد لمتابعة الأبناء لإنجاز التكاليف ودراستهم.

5- غياب الدليل التوجيهي لتوحيد الرؤية التربوية بما يتناسب مع التعليم الإلكتروني.

6- غياب أو ضعف توفير بيئات عمل رقمية تتيح للطلبة الدراسة عن بعد من المنزل مع التحكم بها.

7- عدم وجود ضمان باستمرار أولياء الأمور في متابعة أبنائهم من المنزل.

8- غياب الجدية لدى الكثير من الطلبة في التعامل مع التعلم الإلكتروني.

9- اقتصار المادة العلمية على الجزء النظري من المنهج الدراسي في أغلب الأحيان.

10- اقتصار دور المعلم على الجانب التعليمي في أغلب الأحيان واختصار دوره القيمي والتربوي في تنشئة الطلبة.

يرى مؤيدو «التعليم عن بعد» إن هذا النظام يسهم في ما يلي:

1. سد النقص في الهيئات التدريسية.

2. التخفيف من ضعف الإمكانيات الفنية لدى نظام التعليم.

3. توفير الوقت والجهد للمتعلم.

4. تحفيز الطلبة على اكتساب أكبر قدر من التحصيل العلمي لتركيزه على الجانب المعرفي.

5. يساعد على الاعتماد على النفس كلياً وبالتالي يتعلم الطلبة ذاتياً.

وأشار المؤيدون إلى أن التعلم الإلكتروني يتميز بما يلي:

أ. المرونة: بوجود خيارات أمام المتعلم حسب رغبته.

ب.الملائمة: يناسب كافة الأفراد.

ج. التأثير: تركه تأثير أكبر لدى المتعلم بما يستخدمه من تقنيات.

ما ينبغي أن تقوم به وزارة التربية مستقبلاً:

تركيز المؤتمرات على الاتجاه نحو تبني التعلم عن بعد «الافتراضي»، مما زاد من الاستثمار العلمي في التعليم الرقمي «عن بعد» حيث ستصبح أولوية استثمارية في السنوات المقبلة، وقد انتقلت هونغ كونغ بشكل كامل إلى التعليم الإلكتروني.

ومع انتشار استخدام الجيل الخامس في دول مثل الصين والولايات المتحدة الأميركية واليابان وغيرها متوقع أن تحصل طفرة في مفهوم التعليم الإلكتروني في تعزيز امكانيات “التعلم في أي مكان وفي أي وقت” وبحيث يصبح التعليم الإلكتروني عادة يتم دمجها في الروتين اليومي كنمط حياة حقيقي.

واذا ما كانت وزارة التربية في دولة الكويت تخطط لمسايرة الاتجاه العالمي بتبني التعليم الإلكتروني «عن بعد» والابتعاد عن التعليم التقليدي على المدى البعيد، فينبغي أن تقوك بما يلي:

أولاً: وضع خطة مبرمجة زمنياً لتجهيز البنية التحتية والقيام بما يلي:

– توفير شبكة انترنت سريعة تغطي جميع المناطق في محافظات الدولة.

– توفير الكوادر الفنية الكافية.

– توفير برامج تدريبية كافية لتدريب المعلمين والطلبة على استخدام التعليم الإلكتروني.

– تعميم المناهج الدراسية بما يتفق مع التعليم الإلكتروني عبر التطبيقات الإلكترونية.

– تبني ما يلي لدعم التعليم الإلكتروني:

أ. المحاضرات التليفزيونية.

ب. توفير مواد تعليمية على اليوتيوب.

ج. تدريب أولياء الأمور على متابعة الأبناء والمشاريع المطلوبة للحصص الإلكترونية.

د.تبني نظم تقييم تتماشى مع التعليم الإلكتروني.

ثانياً: تنمية مهارات لدى الطلبة

ذكر شريان موريل وآخرون في دراسته الخاصة بأهمية الاتصال ذات الصلة بالتعليم الإلكتروني لدى الطلبة منها ما يلي:

«أولاً» التحفيز الذاتي

– التذكر الدائم بالهدف من تعلمه

– عرض ما ينتج على زملائه ومعلميه لتلقي الدعم

– مكافأة الذات لتحقيق انجازات صغيره

«ثانيا» إدارة الوقت

تدريب المتعلم على إدارة الوقت وتنظيمه وتحديد الاولويات ومعرفة كيفية التخطيط ليومه إلى تحديد وقت نهائي لانجازاته مع اعطاء وقت للدراسة وممارسة هواياته وغيرها.

«ثالثاً»التطبيق الذاتي

لدى الكلبى اتجاه بأن المعلم مصدر المعرفة العلمية وعليه توجيههم، إلى أن الكثير من المعلومات تحتاج إلى ترسيخ في الذاكرة لربط ما تعلموه بحياتهم اليومية.

«رابعاً» التواصل الجيد عبر الانترنت

– تدريب الطلبة على كيفية المحافظة على صداقاتهم اليكترونياً للمحافظة على مشاركات جيدة معهم للتقليل من خسارة الأصدقاء.

– التواصل الجيد بين املعلم وطلابه أساسي للنجاح الاكاديمي والمهني.

– التواصل مع إدارة المدرسة باستخدام البريد الإلكتروني بطريقة مهنية صحيحة.

«خامساً» التمكن من مهارات البحث

امتلاك المهارات البحثية حيث استخدامها اليكترونياً أسهل وأكثر كفاءة وذلك باستخدام الكلمات المفتاحية المناسبة وتقييم المصادر والبحث عن المعلومة المطلوبة.

«سادساً» الراحة بين الدروس

ان اتقانها يحسن ظروف التعلم ومن الاساليب ما يلي:-

– القيام بحركات تريح العضلات وتنشطها.

– القيام بتمارين التنفس والتأمل.

– التواصل الحقيقي المباشر مع الأحباب.

– تفريغ الأفكار من خلال ممارسة الرسم أو الموسيقى.

– تناول الطعام.

– ممارسة الرياضة.

ثالثا: اعادة هندسة منظومة التعلم عن بعد من خلال تطبيق منظومة تعلم “هجين” يجمع بين التعلم النمطي والتعلم عن بعد بما يسمح للطلبة بفرص التعلم والتطوير الذاتي والمهاري من خلال التدريب والتطبيق وريادة الاعمال.

رابعاً: الاتفاق مع شركات الاتصالات بتقديم خدمات للطلبة كمسؤولية مجتمعية ومثال توفير خدمات مجانية للطلبة ودعم عدد من البرامج والانشطة الإلكترونية وغيرها.

التوصيات

الدكتور زهير العباد:

1- الإسراع في التحول إلى الحكومة الإلكترونية.

2- تطوير المحتوى التعليمي ليتناسب مع منصات التعليم الإلكتروني.

3- اختيار المعلمين القادرين على التعامل مع منصات التعليم الإلكتروني وتدريب غير القادرين على التعامل معها.

4- الاستعانة ببرامج الوسائط الأصلية وليست المقلدة لضمان انتظام عمل المنصات الإلكترونية.

5- الاعتماد على الدول والشركات المتقدمة والاستعانة بها لتطوير منظومة التعليم الإلكتروني في الكويت.

أ.د. عبدالرحمن الأحمد

1- الاتفاق مع شركات الاتصالات والبنوك بتقديم خدمات مجانية للطلاب من منطلق المسؤولية المجتمعية.

2- تعاون وزارة التربية مع كليات من جامعة الكويت «الهندسة – العلوم – التربية» والتواصل مع الكوادر المتواجدة في تلك الكليات لتطبيق التعليم الإلكتروني بشكل صحيح.

3- عقد حلقات نقاشية تضم وزير التربية وقيادات الوزارة وأساتذة جامعة الكويت للوقوف على معوقات تطبيق التعليم الإلكتروني ووضع حلول عملية لها.

4- إنشاء صندوق تابع لوزارة التربية لدعم البنية التحتية للتعليم الإلكتروني.

5- وضع شروط عند تعيين أعضاء هيئات التدريس الجدد تضمن معرفتهم التامة بمنصات وبرامج التعليم الإلكتروني.

د. ليلي الخياط

1- تدريب أولياء الأمور على استخدام المنصات التعليمية الإلكترونية ليتمكنوا من متابعة الطلاب.

2- تخصيص إيميلات موحدة للصفوف الدراسية لتسهيل التواصل بين المعلم والطلاب.

3- الاستفادة من تجربة المدارس الخاصة الناحجة في الكويت وضرورة توزيع أجهزة إلكترونية على الطلاب لتسهيل الانضمام إلى التعليم الإلكتروني.

4- الاستعانة بمدرسين متخصصين لشرح المناهج عند بعد.

5- ربط التعيينات والترقيات لأساتذة الجامعات وأعضاء هيئة التدريس بمدى معرفتهم لتطورات التعليم الإلكتروني.

6- الاستعانة بالمستشارين والمعلمين الكويتيين لتطبيق منظومة التعليم عن بعد.

د. حمد الهباد

1- الاستعانة بالخبرات الكويتية من جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب والمؤسسات التعليمية في الكويت لتطبيق التعليم الإلكتروني.

2- تدريب الأساتذة والطلاب وأولياء الأمور وجميع القائمين على التعليم الإلكتروني على كيفية تطبيق منظومة التعليم عن بعد بشكل صحيح.

3- إتاحة برامج تعليمية لشرح كيفية التعامل مع منصات التعليم عن بعد عبر برامج وزارة الإعلام.

د. خالد السبتي

1- تغيير المناهج الدراسية لتصبح مواكبة لمنظومة التعليم الإلكتروني.

2- اختيار أفضل المدرسين سواء من داخل الكويت أو من الخارج.

3- ابتكار مناهج إلكترونية تشجع الطلاب على مواصلة الدراسة والتعلم.

د. محمد العنزي:

1- إدخال وتكثيف مناهج دراسية لعلوم الحاسب الآلي وتدريسها للطلاب من المرحلة الإبتدائية وصولا إلى الجامعة.

2- ابتكار أدوات ووسائل تتيح للطلاب صغار السن إمكانية استخدام الحاسوب ومنصات التعليم عن بعد بسهولة.

المخترع الكويتي خالد الخليفي:

1- تدريب المدرسين على برامج التعليم الإلكتروني.

2- الرقابة الإلكترونية من خلال البصمة الإلكترونية على الطلبة في الاختبارات عن بعد.