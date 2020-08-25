«الهلال الأحمر» يعلن عن تبرع اتحاد أصحاب الفنادق لدعم حملة معك يا لبنان

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي عن تبرع اتحاد أصحاب الفنادق لدعم حملة «معك يا لبنان» بعد تعرض مرفأ لبنان لانفجار أخيراً.

وقالت الأمين العام في جمعية الهلال الاحمر الكويتي مها البرجس في تصريح صحافي ان كافة مؤسسات الكويت تدعم جهود الهلال الاحمر الكويتي لدعم الاشقاء في لبنان.

وأضافت ان اتحاد اصحاب الفنادق في الكويت من الداعمين لجهود الجمعية في كثير من حملات التبرع في الدول التي تتعرض للكوارث الطبيعية او من صنع الانسان، معربة عن بالغ شكرها لتبرعهم السخي.

وذكرت البرجس أن الجمعية تلقت العديد من التبرعات السخية ضمن الحملة من المواطنين والمقيمين والقطاع الخاص، معربة عن بالغ شكرها لهذا التبرع السخي الغير مستغرب من اهل الكويت.

وأضافت ان حملة معك يا لبنان تهدف إلى جمع ما يقدمه المجتمع الكويتي لأشقائه اللبنانيين وتحويله إلى مواد إغاثية تغطي مجالات الإغاثة العاجلة والصحة والأمن الغذائي والمواد غير الغذائية الأخرى، مشيرة الى ان اغلب المساعدات وصلت الى الاهالي.

وذكرت أن خطة التدخل التي قامت بها الجمعية في لبنان انقسمت إلى عدة مراحل وتمثلت في الاستجابة العاجلة من خلال توفير المواد الغذائية العاجلة، وتعزيز المرافق الصحية بالأجهزة الطبية والمستلزمات الصحية.

وأشارت البرجس إلى أن الفريق الميداني للجمعية في لبنان كان في الساحة اللبنانية بكافة إمكانياته لتقديم العون والمساعدة سواء كانت طبية وغذائية أو توفير ومد يعد العون للمصابين ومن فقد المأوى.

ودعت المتبرعين الى التبرع بكل ما يمكن لمساعدة المتضررين في لبنان عبر موقع الجمعية الالكتروني او زيارة الجمعية والتبرع من خلال الكي نت.