«التربية»: التعليم عن بعد لكل المراحل بالفصل الدراسي المقبل

أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي الدكتور سعود الحربي قرارا وزاريا بأن تكون الدراسة عن بعد بجميع المراحل التعليمية بالفصل الدراسي الأول المقبل على أن تتم مراجعة القرار حسب المعطيات الصحية في نوفمبر.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي اليوم الثلاثاء أن القرار يتعلق بمدارس التعليم العام والتعليم الديني ومراكز تعليم الكبار والمدارس الأهلية والتربية الخاصة التي تطبق مناهج التعليم العام.

ومن جانب اخر أصدرت الوزارة قرارا بشأن نظام التقويم في المرحلة الابتدائية ينص على أن يتم التقييم النهائي للصف الخامس على مستوى المدرسة مع باقي صفوف المرحلة ويعد من جانب رئيس القسم ويعتمد من الموجه الفني.

ونص القرار على أن تكون الامتحانات ضمن الحصة الدراسية وأن ينتهي دوام المتعلمين في المرحلة الابتدائية بانتهاء امتحانات الفصل الدراسي للمرحلة المتوسطة.

وأصدرت الوزارة ايضا نشرة خاصة بشأن ضوابط الدوام المدرسي خلال العام الدراسي 2020/2021 للعاملين في جميع المدارس من الثامنة صباحا وحتى الواحدة ظهرا وتطبق على العاملين في المدارس من غير الهيئة الإشرافية نسبة الدوام وفقا لضوابط ديوان الخدمة المدنية تبعا لقواعد العودة التدريجية للعمل.

واوضحت ان حضور المعلم المكلف بالعمل على البوابة التعليمية يكون قبل ربع ساعة من بدء الحصة ويعفى بعض العاملين بالمدارس واعتبارهم في أيام راحة وفقا لضوابط ديوان الخدمة المدنية وقواعد العودة التدريجية للعمل ويتم تسليم الأعذار الى ادارة المدرسة ومن ثم رفعها الى الجهة المختصة في المنطقة التعليمية.