«الصحة العالمية» تزود إقليم كردستان العراق بسيارات إسعاف ولوازم طبية

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الثلاثاء تسليم سيارات اسعاف ولوازم طبية لوزارة الصحة في اقليم كردستان العراق لدعم الحالات الطارئة وجهود احتواء جائحة فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19» به وذلك بتمويل من دولة الكويت بالتعاون مع منظمات امريكية.

وذكرت المنظمة في بيان انها سلمت ست سيارات اسعاف لوزارة الصحة في الاقليم لتحسين الخدمات الاسعافية والمنقذة للحياة للسكان واللاجئين السوريين والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة «اربيل» شمالي العراق.

واضاف البيان ان المساعدات تضمنت ايضا 22 طنا من “التقنيات الصحية” لدعم جهود حكومة الإقليم في مواجهة الجائحة واشتملت على مكثفات الاكسجين ومعدات استخلاص الحمض النووي «آر.ان.ايه» ووسائط نقل الفيروس «في.تي.ام» إضافة إلى معدات الحماية الشخصية وأسرة وحدات العناية المركزة في المستشفيات مع ملحقاتها.

وتشير أحدث احصائية لوزارة الصحة بإقليم كردستان العراق الى ان عدد المصابين بفيروس «كورونا» في الاقليم العراق وصل الى 25929 شخصا فيما وصل عدد من تم شفاؤهم إلى 15494 شخصا في مقابل 948 متوفى فيما لا يزال هنالك 9487 مريضا يتلقون العلاج.

وأطلقت منظمة الصحة العالمية أمس الاثنين حملة توعية واسعة تستهدف 800 ألف شخص بمحافظة «السليمانية» بتمويل من دولة الكويت للوقاية من فيروس «كورونا» واحتوائه في المحافظة.