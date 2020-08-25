اليمن: افتتاح 10 آبار مياه تعمل بالطاقة الشمسية بتمويل كويتي

افتتح وكيل محافظة «الحديدة» اليمنية وليد القديمي اليوم الثلاثاء 10 آبار مياه تعمل بمنظومات طاقة شمسية لصالح عدد من قرى المحافظة الساحلية المطلة على البحر الاحمر غربي البلاد بتمويل من «جمعية الرحمة العالمية» بدولة الكويت.

وذكرت «مؤسسة التواصل للتنمية الانسانية» المنفذة للمشروع في بيان أن هذه الآبار ستوفر مياه صالحة للشرب تفي باحتياج نحو 15 ألف أسرة يمنية تتوزع في 10 قرى ريفية بمديريات الساحل الغربي وتعاني شحا كبيرا في امدادات المياه.

وأعرب القديمي في تصريح صحفي خلال تدشين المشروع عن بالغ شكره وتقديره باسم الحكومة اليمنية والسلطة المحلية وأبناء «الحديدة» والشعب اليمني عموما لدولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على دعمهم الكريم واسهاماتهم الانسانية والتنموية التي تلامس احتياجات المواطنين اليمنيين وتساعدهم على تحقيق قدر كبير من الاستقرار.

وأشار إلى أن هذه الآبار “تأتي ضمن مجموعة مشاريع إنسانية قيد التنفيذ مقدمة من الأشقاء في دولة الكويت وتشمل مشاريع سكنية وصحية واغاثية تساهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين والنازحين”.

من جانبه قال المدير العام لمؤسسة المياه والصرف الصحي في «الحديدة» المهندس محمد بهيدر إن الدعم الكويتي السخي المقدم لأبناء المحافظة يخفف من معاناتهم في ظل الظروف التي تعيشها البلاد وفي ظل السعي لتوفير مياه الشرب النقية.

وأضاف أن المؤسسة تمكنت من تغطية 60 بالمئة من احتياجات قرى الساحل الغربي للمحافظة من المياه بفضل الدعم المقدم من المانحين والداعمين وفي مقدمتهم الأشقاء في دولة الكويت.

بدوره ثمن مدير مكتب «مؤسسة التواصل» في «الحديدة» صادق السعيدي هذا “الدعم الانساني الكريم” المقدم من «جمعية الرحمة العالمية» بدولة الكويت والذي سيمكن آلاف الأسر من الحصول على مياه شرب نقية ويوفر عليها عناء البحث عن المياه لمسافات بعيدة في شدة الحر.

وأوضح أن أهمية هذه الآبار تكمن في كونها تعمل بالطاقة المتجددة الامر الذي يساعد في خفض نفقات التشغيل إلى أدنى مستوى دون تحميل أعباء على المستفيدين وغالبيتهم من الفقراء والنازحين ومحدودي الدخل.