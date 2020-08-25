«الكويتية للإغاثة» تدعم مستشفى يمنياً بمشروع مياه

افتتح وكيل محافظة «مأرب» عبدالله الباكري اليوم الثلاثاء مشروع بئر مستشفى «كرى العام» بتمويل من الجمعية الكويتية للاغاثة ضمن فعاليات حملة «الكويت بجانبكم» المستمرة منذ ست سنوات. وقالت «مؤسسة استجابة للأعمال الإنسانية» المنفذة للمشروع في بيان لها إن المشروع يتكون من حفر بئر ارتوازي بعمق 155 مترا مع مضخة متكاملة وغرفة تحكم للمضخه وخزان برجي بإرتفاع 17 مترا وسعة ألف متر مكعب مضيفة بأنه “تم تركيب شبكة الاسالة من البئر إلى الخزان ومن الخزان إلى المستفيدين”.

من جانبه أشاد الوكيل الباكري في كلمة له خلال حفل التدشين بدور دولة الكويت أميرا وحكومة وشعبا على مواقفهم الانسانية والأخوية النبيلة تجاه الشعب اليمني ومنها دعم الجمعية الكويتية للإغاثة لهذا المشروع الانساني الهام.

واعرب عن تقديره للمساعدات الانسانية المقدمة من دولة الكويت لمحافظة «مأرب» لاسيما ما يتعلق بالمشاريع الانسانية المستدامة الى جانب المساعدات الطارئة التي يستفيد منها النازحون والمجتمع المضيف على حد سواء.

بدوره قال مدير عام «مؤسسة استجابة» طارق لكمان في كلمة بأن هذا المشروع جاء لسد العجز الحاصل في توفير المياه لمستشفى «كرى العام» بناء على طلب مقدم قبل السلطة المحلية والجهات ذات العلاقة. وأعرب عن خالص الشكر والتقدير لدولة الكويت وللجمعية الكويتية للاغاثة على دعمها السخي للمشاريع الانسانية الحيوية في اليمن.