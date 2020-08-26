الخرينج: خطة عمل شاملة لـ«البلدية» تنطلق 30 الجاري

ضمن المرحلة الرابعة للعودة التدريجية للحياة الطبيعية بالبلاد، أكدت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن اعتماد إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالفروانية خطة عمل تواكب المرحلة الرابعة لرفع مستوى النظافة بالمناطق التابعة لها.

وفي هذا السياق أكد مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بالفروانية سعد الخرينج بانه تم وضع خطة عمل متكاملة بناء على تعليمات مدير عام البلدية م. أحمد المنفوحي عقب عقد اجتماع بهدف رفع مستوى النظافة بالمحافظات.

وتابع الخرينج بانه تم وضع خطة عمل متكاملة لرفع مستوى النظافة بالمناطق لتنطلق الأسبوع المقبل بالفترتين الصباحية والمسائية وستكثف في الفترة الليلية عقب رفع الحظر عن البلاد 30 أغسطس الجاري.

وأضاف بأن الخطة تشمل رفع السيارات المهملة والمعدات الثقيلة من مناطق السكن الخاص والساحات العامة فضلاً عن الكشف على التراخيص الممنوحة للمحلات للتأكد من مدي التزامهم بالتقيد بالمساحات المرخصة لهم.

وأشار الى أنه سيكون هناك تنسيق مع مديرية أمن محافظة الفروانية للتعامل مع المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم فضلاً عن رفع السيارات التي تعيق أعمال النظافة ومرتادي تلك الطرق.

ولفت إلى أن الخطة ستتضمن غسيل وتعقيم الحاويات ورفع المخلفات مجهولة المصدر فضلاً عن تنظيف وكنس الشوارع الرئيسية والفرعية للمناطق.

وذكر الخرينج بأن الخطة تتضمن دمج عقود النظافة عقب الفترة الممتدة من الساعة الثالثة عصراً لكافة الآليات لكنس ورفع الأنقاض من الشوارع الرئيسية والفرعية للمناطق كاملة كل منطقة على حده حتى يتم رفع مستوى النظافة بها .

وفي سياق متصل، تطرق قائلًا بأن الفرق الرقابية بالإدارة خلال جولاتها المكثفة على مدار أسبوع رفعت 53 سيارة مهملة ووضعت ما يفوق 131 ملصق على سيارات مهملة تمهيداً لرفعها بمجرد انتهاء المدة القانونية ، فضلاً عن تحرير 43 مخالفة متنوعة تضمنت مخالفات إشغالات طرق ومخالفات نظافة عامة.

ونوه الخرينج بأن المفتشين سيطبقون اللوائح والقوانين بكل حزم على المخالفين، مناشدا الجميع بعدم مخالفة للوائح وأنظمة البلدية تجنباً للمخالفة والغرامة.

ومن جانبها دعت إدارة العلاقات العامة ببلدية الجميع في حال اى شكوي تتعلق بالبلدية إرسالها عبر الواتس اب 24727732 أو الاتصال على الخط الساخن 139 لتحويلها للجهات المختصة والتعامل الفوري معها بمجرد ورودها.