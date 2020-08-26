سمو نائب الأمير يهنئ الوزير الصالح بثقة النواب

– أشاد بالممارسة الديمقراطية الراقية من قبل أعضاء مجلس الأمة

– الوزير أظهر كفاءة رفيعة خلال ردوده على محاور الاستجواب

بعث سمو نائب الأمير وولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح ببرقية تهنئة إلى أنس الصالح نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أشاد فيها سموه بما تميز به أداؤه من كفاءة رفيعة خلال ردوده على محاور الاستجواب المقدم لمعاليه وبالممارسة الديمقراطية الراقية من قبل السادة أعضاء مجلس الأمة أثناء مناقشة الاستجواب خلال جلسة مجلس الأمة المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 18/8/2020 وتهنئته على نيله ثقة إخوانه أعضاء مجلس الأمة وذلك في جلسة مجلس الأمة بتاريخ 26/8/2020.

سائلا سموه المولى تعالى أن يوفق الجميع ويسدد الخطى لخدمة الوطن العزيز ورفع رايته.