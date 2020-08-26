الوزير الحريص: 6 قرارات ندب لشغل الوظائف الإشرافية في «المواصلات»

أصدر وزير الدولة لشؤون الخدمات وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة مبارك الحريص 6 قرارات ندب لشغل الوظائف الإشرافية الشاغرة.

وقد أصدر الحريص قرارا بندب خالد فالح العازمي لوظيفة رئيس مكتب الرقة في مراقبة الخدمات المتنوعة في محافظة الاحمدي في قطاع البريد وندب سعود فهيد العازمي لوظيفة مراقب صيانة مقاسم محافظة مبارك الكبير في قطاع الاتصالات ونقل جابر راشد الوسمي للعمل مديرا لادارة المشتريات والمخازن في قطاع الشؤون الادارية والمالية وندب محمد خالد العازمي مراقبا للشؤون القانونية في قطاع الشؤون القانونية وندب مناور سلمان العازمي مراقبا للجودة في ادارة التدقيق والجودة البحرية في قطاع النقل وندب خالد سالم الحضينة رئيسا لقسم خدمة العملاء في مراقبة مقسم مشرف بادارة خدمات محافظة حولي بقطاع خدمات المشتركين

كما أوضحت القرارات في مادتها الثانية منح بدل إشراف للمنتدبين وبصفة شهرية وطوال مدة الندب.

وفي قرار منفصل ندب الحريص خالد فالح ناصر للعمل بوظيفة مهندس مبتدئ ميكانيك في مراقبة مقسم أم الهيمان مع التزام جهة عمله بإخطار قطاع الشؤون الادارية والمالية عن مدى صلاحيته للعمل بالوظيفة المنتدب اليها خلال النصف الثاني من الشهر الاخير في فتره الندب مع تعديل فئة البدلات والمكافآت التي تمنح له.