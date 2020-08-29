مسؤول أممي يشيد بمساهمة الكويت في مواجهة فيروس «كورونا» بالعراق

اشاد رئيس بعثة منظمة الصحة العالمية في العراق ادهم اسماعيل اليوم السبت بالمبادرة الانسانية لدولة الكويت تجاه العراق للمساهمة في الحد من تفشي فيروس «كورونا المستجد – كوفيد 19».

وعبر اسماعيل في تصريح لوكالة الانباء الكويتية عن امتنانه لدولة الكويت وسمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح على تقديم الدعم اللازم وسرعة الاستجابة التي مكنت المنظمة لتقديم الدعم للمؤسسات الصحية في العراق واقليم «كردستان» العراق.

ووصف الموقف الكويتي ب”الرائع” لانه في بداية تفشي الفيروس في العراق بادرت دولة الكويت بتقديم الدعم المالي بشكل عاجل للعراق وساهمت في توفير جميع ما يستلزم من معدات طبية والمواد الوقائية والمواد المختبرية اضافة الى سيارات الاسعاف وحملات التوعية وجميع انواع الانشطة.

يذكر ان دولة الكويت مولت نشاطات لمنظمة الصحة العالمية في مواجهة الفيروس بالعراق خلال الفترة الماضية باقليم «كردستان» من خلال تسليم ست سيارات اسعاف لوزارة الصحة في الاقليم لتحسين الخدمات الاسعافية والمنقذة لحياة السكان اضافة الى 22 طنا من “التقنيات الصحية”.

كما أطلقت منظمة الصحة العالمية حملة توعية واسعة تستھدف 800 ألف شخص بمحافظة «السليمانية» بتمويل من دولة الكويت للوقاية من فيروس «كورونا» واحتوائه في المحافظة.