العقاب: إطلاق فعاليات بيئية وثقافية مشتركة بين الكويت وفرنسا

كشفت رئيسة الجمعية الكويتية لحماية البيئة د. وجدان العقاب عن أبرز معالم برنامج بيئي شامل بين الجمعية وأكثر من جهة ومنظمة مدنية بيئية فرنسية في إطار التعاون المشترك الذي أطلقته سابقا مع المعهد الفرنسي للتعاون والعمل الثقافي بالسفارة الفرنسية بدولة الكويت.

وأعلنت العقاب أن اجتماعها بمستشار التعاون والعمل الثقافي الفرنسي بدولة الكويت سيدريك دوفي انتهى إلى التوافق على إطلاق وتنظيم فعاليات بيئية وثقافية وتطبيقية مشمولة ببرامج تدريب وورش عمل وزيارات ميدانية لأبرز المعالم البيئية الفرنسية وذلك عبر سلسلة مرحلية يتم تنفيذها في العاصمة الفرنسية باريس.

وأوضحت أن المستشار الفرنسي سيدريك دوفي عرض عليها تنسيق برنامج تعاون بين الجمعية ومنظمة «أب تو جرين» الفرنسية وهي منظمة مدنية تتوافق أهدافها مع مسارات عمل وبرامج جمعية البيئة الكويتية. وأضافت أن الاجتماع المنعقد بمقر الجمعية أثمر عن إعادة مشروع برنامج ثقافي بيئي كويتي فرنسي من خلال الجمعية سيتم تنفيذه بالعاصمة الفرنسية باريس، مشيرة إلى أن البرنامج موجه لفئتين عمريتين بالتوازي على أن يشمل المحور الأول للبرنامج الأطفال ما بين 8 إلى 17 عاما فيما ينظم المحور الثاني لطلبة الجامعة والتعليم التطبيقي للأعمار ما بين 18 إلى 24 عاما ويتم تنفيذ مجمل البرنامج خلال 9 أيام.

وأكدت العقاب أن الفعاليات المخصصة لطلبة الجامعة والتطبيقي تشمل برنامج زيارات بيئية مكثفة للإطلاع المعرفي والثقافي إلى العديد من الجهات الفرنسية ذات التوجه البيئي ومنها مؤسسات التدوير ومتحف التاريخ الطبيعي والحديقة النباتية والبحث عن الأحافير، فضلا عن زيارات حقلية إلى المناطق والظواهر الجيولوجية وجامعة فرساي وزيارة إلى مقر جمعية «اب تو جرين» الفرنسية البيئية، لافتة إلى أن برنامج العمل المعني بالفئة العمرية «8 -17» عاما يتضمن جدول زيارات مكثف إلى المدينة العلمية الفرنسية ومتحف التاريخ الطبيعي والحديقة النباتية بالإضافة إلى تنظيم فعاليات وأنشطة بيئية يتم تنفيذها في مقر جمعية «أب تو جرين» وزيارة «يورو ديزني»، مؤكدة أن البرنامجين البيئيين المزمع تنظيمها بالعاصمة الفرنسية باريس يتضمنان تنظيم العديد من المحاضرات وورش العمل الثرية التي تؤسس لأنماط بيئية ثقافية متطورة لأعضاء وفد الجمعية المشارك في الرحلة.