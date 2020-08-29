الصالح: جهود منتسبي «الداخلية» خلال الحظر الجزئي سجلها التاريخ بماء من ذهب

– الواجب الوطني يستمر ولا يتوقف.. ومكافحة الفساد لا رجعة فيها

– نكفل الأمن والطمأنينة ونذود عن حريات الشعب وأمواله

قال نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح، “ساعات وينتهي الحظر الجزئي في مناطق الكويت بإذن الله، ولا يسعني سوى أن أقف احتراما وتقديرا لأخواتي وإخواني منتسبي وزارة الداخلية على ما بذلوه خلال الأشهر الماضية من جهود لخدمة الوطن والمواطنين، سجلها التاريخ بماء من ذهب”.

وتابع الصالح، “الواجب الوطني يستمر ولا يتوقف، وهي مسؤولية نحملها جميعا بمواصلة مكافحة الفساد واجتثاثه، فلا رجعة ولا تأني فيه، وبقيم أساسية تنطلق من الدستور، نكفل الأمن والطمأنينة ونذود عن حريات الشعب وأمواله”.

وأضاف الصالح، “ثقتي بكم وبإخلاصكم، ويزيد من ذلك يقيني أن ما تم إنجازه في الفترة السابقة سيكون وقود لمزيد من النجاحات، هو الدافع الذي سنحقق به أوامر سيدي سمو نائب الأمير وولي العهد حفظه الله ورعاه وتوجيهاته، وتطلعات سمو رئيس مجلس الوزراء حفظه الله”.