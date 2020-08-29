الكويت تودع الحظر الجزئي.. وتستأنف الحياة الطبيعية

الالتزام بالاشتراطات ضرورة من أجل عودة آمنة للحياة الطبيعية

تجنب إقامة الحفلات والتجمع.. مسؤولية مجتمعية للحد من العدوى

بعد 161 يوما من فرض حظر التجول «جزئي وكامل»، لمجابهة انتشار عدوى فيروس کورونا المستجد «کوفید 19»، تعود الحياة في الكويت إلى طبيعتها، فجر اليوم، بعدما سمحت السلطات الصحية برفعه، مؤكدة على ضرورة الالتزام بالاشتراطات الصحية والوقائية لاسيما التباعد الاجتماعي ولبس الكمام الطبي، من أجل عودة آمنة.

جاءت خطوة رفع الحظر الذي فرض اعتبارا من 22 مارس الماضي، ضمن خطة الدولة عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجيا، المكونة من خمس مراحل.

وسعيا من مجلس الوزراء للحد من انتشار عدوى الفيروس المستجد، وفق التدابير، فإنه لن يسمح بإقامة الحفلات بما فيها الأعراس وغيرها سواء اقيمت في مكان عام أو خاص بما في ذلك السكن الخاص والديوانيات الخاصة.

كما حظر إقامة الولائم وحفلات الاستقبال وغيرها لغير أفراد العائلة فضلا عن حظر الاستقبالات والتجمعات في الديوانيات العامة والخاصة أو إقامة قاعات المناسبات المؤقتة أو مراسم العزاء.