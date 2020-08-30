وزير الخارجية يستقبل مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى

استقبل وزير الخارجية ووزير الدفاع بالإنابة الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح اليوم الأحد في ديوان عام وزارة الخارجية مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شنكر وذلك بمناسبة زيارته والوفد المرافق إلى البلاد.

وتم خلال اللقاء بحث العلاقات التاريخية الوثيقة والوطيدة التي تربط دولة الكويت والولايات المتحدة الأمريكية الصديقة واستعراض آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية وأبرز التطورات الراهنة في المنطقة.

وحضر اللقاء كل من نائب وزير الخارجية السفير خالد الجارالله ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب وزير الخارجية السفير أيهم العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب وزير الخارجية السفير صالح اللوغاني ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأمريكتين الوزير المفوض حمد المشعان وعدد من كبار مسؤولي وزارة الخارجية.