«الجمعية الطبية»: عدم اعتماد بدل الإجازات النقدي لمواجهي «كورونا».. مرفوض

طالبت الجمعية الطبية الكويتية ديوان الخدمة المدنية باعتماد بدل الإجازات النقدي للمشاركين في مواجهة «كورونا» من العاملين بوزارة الصحة، وذلك تقديرًا لجهودهم طوال تلك الفترة منذ بداية الأزمة، والذين استمروا على رأس عملهم دون التمتع بإجازاتهم والسماح لهم فقط بأسبوعين بعد مرور أكثر من خمسة أشهر من جهود مضاعفة وإنهاك في العمل.

وذكر رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.أحمد ثويني العنزي في تصريح صحافي أن ما تم تداوله بوسائل الاعلام من عدم اعتماد ديوان الخدمة المدنية لبدل الاجازات النقدي «مرفوض» تماماً، قائلا: على الديوان مراجعة قراراته وتقدير الأبطال الذين ضحوا بالغالي والنفيس في مواجهة كورونا من أجل سلامة الجميع.

ونوه الى أن لوائح ديوان الخدمة المدنية ليست قرآنا منزلا ويجب أن يكون هناك بديل محفز لعدم تمتع الأطباء بإجازات في ظروف تضاعفت فيها الجهود، وكانوا الأكثر عرضة لخطر العدوى مع الضغوط النفسية لهم ولذويهم بسبب ذلك، داعيا الى استثناءهم بشكل خاص لتحقيق العدل، علمًا ان صرف بدل نقدي عن الاجازة يعتبر حق من حقوقهم عوضاً عن ايام الاجازات التي لم يستطيعوا التمتع بها بسبب تواجدهم في الصفوف الأمامية.

وأوضح د.العنزي بأن بدل الاجازات النقدي للمشاركين في مواجهة كورونا من العاملين بوزارة الصحة كان بناء على طلب الجمعية الطبية التي خاطبت به وزارة الصحة ليستفيد العاملون من البدل النقدي لإجازاتهم التي لم يتمتعوا بها بسبب أزمة كورونا، حيث قامت وزارة الصحة مشكورة بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية بهذا الخصوص، الا أن الديوان فاجأنا بالرفض السريع عبر تسريبات لوسائل الاعلام، مجددا مطالبته للخدمة المدنية اعادة النظر في هذا الموضوع واعتماده بأسرع وقت.