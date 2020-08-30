دبلوماسي أمريكي: علاقاتنا مع الكويت استراتيجية ومتينة ونقدر مواقفها الإقليمية والدولية

أشاد مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر بمتانة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين بلاده ودولة الكويت معربا عن التقدير للمواقف الكويتية حيال قضايا المنطقة والعالم والتنسيق المتواصل بين البلدين الصديقين.

وقال شينكر في مؤتمر صحفي عقده «عن بعد» مع ممثلي وسائل الإعلام الكويتية اليوم الأحد بمناسبة زيارته الحالية إلى البلاد “إن هناك روابط كثيرة تجمعنا مع الجانب الكويتي وعلاقة تاريخية من الصداقة والقضايا التي يتم التواصل دوما فيما بيننا بشأنها”.

ورحب بقرب عقد الحوار الاستراتيجي بين بلاده ودولة الكويت في واشنطن مطلع شهر أكتوبر المقبل موضحا أن هذا الحوار كان محل بحث من ضمن النقاشات والمباحثات التي أجراها مع المسؤولين في الكويت اليوم.

وأوضح أن الحوار سيتناول جوانب العلاقات الثنائية والتعاون المشترك في شتى المجالات لاسيما التجارية والدفاعية والتهديدات التي تعانيها المنطقة فضلا عن القضايا الإقليمية وخصوصا المتعلقة بمكافحة الإرهاب مرحبا بالوفد الكويتي الذي سيحضر جلسات الحوار الاستراتيجي في واشنطن.

وذكر أنه اجتمع اليوم مع وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح ونائب وزير الخارجية خالد الجارالله وكذلك مع رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم واصفا تلك المباحثات بـ”الرائعة”.

وأعرب عن الأمل في حل الأزمة الخليجية التي طالت أكثر من أربع سنوات وصولا إلى موقف خليجي موحد من التحديات مثمنا في هذا الصدد وساطة دولة الكويت بقيادة سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وجهودها في رأب الصدع الخليجي وتقريب وجهات النظر.

ولفت إلى التأثير السلبي للأزمة الخليجية “في قدرتنا على مواجهة التهديدات التي تتعرض لها المنطقة” مشيرا إلى جهود بلاده في إيجاد حل لهذه الأزمة على المستويات كافة “ولم تكن الجهود الأميركية بعيدة عن التنسيق مع دولة الكويت”.