«الصحة النفسية» ينفي اختفاء أو ضياع ملفات وافدين

– افتتاح عيادتين جديدتين للعيون في مركز الفردوس الجنوبي

نفت مديرة مركز الكويت للصحة النفسية د. خلود العلي صحة ما يثار حول تسجيل أو الإبلاغ عن اختفاء وضياع بعض ملفات المراجعين الوافدين في مركز الكويت للصحة النفسية.

وقالت العلي في بيان صحافي نشر على موقع وزارة الصحة على “تويتر” إنه لم يتم تسجيل أو الإبلاغ عن فقد ملفات في المركز.

وأوضحت أن جميع ملفات المراجعين الكرام من المواطنين والوافدين ينطبق عليها جميع شروط وقرارات وزارة الصحة فيما يخص الملفات الطبية کوجوب المحافظة على كافة بيانات وخصوصية المريض، وكما هو متبع في جميع المستشفيات والمرافق التابعة للوزارة الصحة، حيث يتم توثيق وتسجيل الملفات التابعة للمستشفى في قسم السجلات الطبية.

وأكدت العلي ضرورة تحري الدقة في النقل والنشر، واتباع القنوات الرسمية في استقاء المعلومات أو في حال الاستفسار أو الشكوى.

إلى ذلك، كشف رئيس قسم العيون في مستشفى الفروانية د. عمر الدويلة عن افتتاح عيادتين جديدتين للعيون في مركز الفردوس الجنوبي اعتبارا من مطلع شهر سبتمبر المقبل، وذلك لخدمة سكان منطقتي الفردوس والعارضية.

وأعلنت مستشفى العدان عن تشغيل العيادات المسائية للوافدين بداية شهر سبتمبر المقبل. وأكدت أن جميع المواعيد تُحجز عن طريق موقع ask.