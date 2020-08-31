«الداخلية»: احباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة.. عن طريق البحر

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أن قطاع أمن الحدود متمثلا بالإدارة العامة لخفر السواحل تمكن من إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة إلى البلاد عن طريق البحر .

وتوضح الإدارة أنه تم رصد زورق قادم من خارج المياه الإقليمية باتجاه احدى الجزر الكويتية، وعلى الفور تم اعتراضه من طرف دورية من إدارة التشكيلات البحرية وإحالته لإدارة الأمن البحري وكان على متنه مواطنان.

وبعد التحقيق معهما، اعترفا بوجود كمية من المخدرات بالقرب من جزيرة كبر، وبعد انتشالها تبين أنها 3 حقائب محكمة الإغلاق تحتوي على 3 أصناف من مواد يشتبه انها مخدرة.

وتم إحالة المتهمين والمضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.