بلدية «مبارك الكبير»: رفع 8 سيارات مهملة ونقل 276 م3 من المخلفات والأنقاض 

تواصل الفرق الرقابية بإدارتي النظافة العامة وإشغالات الطرق والسلامة في أفرع البلدية بالمحافظات جولاتها الميدانية لرفع كل ما يشوه المنظر الجمالي من سيارات مهمله وسكراب وأنقاض ومخلفات مجهولة المصدر في إطار الحمله التي أطلقتها بلدية الكويت لرفع مستوى النظافة بجميع المحافظات .

وفي هذا السياق، نفذت الفرق الرقابيه بإدارتي النظافة العامة وإشغالات الطرق والسلامة بفرع بلدية مبارك الكبير جوله ميدانية بمنطقتي صباح السالم و مبارك الكبير إنطلقت صباح أمس وأستمرت لمدة 4 ساعات مستخدمة في ذلك 27 آلية من آليات النظافة و 50 عامل نظافة كنس يدوي. .

و أوضح مدير إدارة النظافة العامة وإشغالات الطرق بفرع بلدية المحافظة بالوكاله خالد العازمي بأن الجوله تأتي في إطار توجيهات الإدارة العليا في البلدية برفع مستوى النظافة في جميع المحافظات ، مشيرا في هذا الخصوص إلى إنها شملت كافة الأعمال التي تتعلق بأعمال النظافة من كنس يدوي ورفع مخلفات وغسيل وتعقيم حاويات فضلا عن رفع السيارات المهمله والسكراب والمعروضه للبيع في الساحات والميادين وإشغالات الطرق.

وأشار العازمي إلى أن الجوله اسفرت عن رفع 8 سيارات مهمله ونقل 276 م3 من المخلفات والأنقاض مجهولة المصدر إلى جانب غسيل وتعقيم 1200 حاويه مختلفة الأحجام .

ومن جانبها أوضحت مدير إدارة السلامة بفرع بلدية المحافظة م. ميساء بوشهري بأن الحمله تأتي في إطار متابعة أعمال السلامة والتأكد من تطبيق إشتراطات السلامة للعقارات قيد الإنشاء والهدم من تسوير تلك المواقع والتأكد من وضع الأنقاض في أماكنها المخصصه ، لافتة إلى أن الجوله أسفرت عن توجيه 23 تنبيه لوجود أنقاض ودفان ومواد بناء فضلا عن عدم وجود تراخيص بالموقع وعدم وجود لوحة .