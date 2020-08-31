العنزي: 10 آلاف متر لتخصيص مكاتب ومواد تشوين بـ«المطلاع» و«الصبية»

قال رئيس لجنة “الجهراء” في المجلس البلدي، م. حمود العنزي، إن اللجنة وافقت على تخصيص مواقع مكاتب ومواد تشوين في كل من، المطلاع والصبية، بمساحة إجمالية 10 آلاف متر مربع، بغية دعم تنفيذ عقد توريد وتركيب الخطوط الهوائية بجهد 400 كيلو.فولت، والذي يربط “المطلاع السكنية” في محطة الصبية، ضمن مشاريع البنى التحتية للمدينة.

وأكد العنزي دعم المجلس البلدي للإسراع في تنفيذ مشاريع البنى التحتية بمدينة المطلاع لـ”ضمان عدم التأخير في وصول الخدمات للمواطنين”.

وأوضح أن لجنة الجهراء ناقشت الطلب المقدم من الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية لتوسعة موقع تربية الأبقار وإنتاج الحليب لضم أربع حيازات جديدة ملاصقة للموقع الحالي المخصص لتربية الأبقار بزيادة قدرها 6 % لعدد الحيازات، وقررت اللجنة توجيه استيضاحات لهيئة الزراعة حول مدى وجود اكتفاء في السوق المحلي من الحليب والألبان المحلية الكويتية ومدى توفر الإمكانيات الفنية لإنتاج الحليب بكميات تجارية كما ضمت الأسئلة مدى توفر خطوط إنتاج صناعية الحليب لدعم مزارع الأبقار وعدد مزارع الأبقار المنتجة حاليا.

كما طلبت اللجنة دعوة شركة المشروعات السياحية لمناقشتهم حول أسباب التأخير في افتتاح مشروع صالة الجهراء الترفيهية، كما أجلت اللجنة مناقشة موضوع موقع حراج السيارات في السالمي.