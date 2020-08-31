الفريق المكراد يقلد العميد خليل الأمير رتبة لواء

استقبل مدير عام الإدارة العامة للإطفاء الفريق خالد راكان المكراد اليوم الاثنين العميد خليل عبدالرضا الأمير بمناسبة انتهاء مسيرته في العمل بعد أن مضى أكثر من ثلاثة عقود في خدمة الإدارة العامة للإطفاء وأدى دوراً مهماً في الحفاظ على الأرواح والممتلكات.

وبهذه المناسبة، قام الفريق خالد المكراد بتقليد العميد خليل الأمير رتبة لواء وفقاً للقرار الإداري الذي أحيل معه للتقاعد بناء على رغبته.

ونقل الفريق المكراد تحيات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح وأمنياته للواء خليل الأمير بالنجاح والتوفيق في الأيام القادمة.

ومن جانبه، شكر اللواء خليل الأمير الفريق خالد المكراد على ماحظي به من اهتمام وتقدير ساهم بتطوير العمل في ادارة العلاقات العامة والإعلام، وأن هذا التقليد هو شرف ووسام على الصدر بعد تلك المسيرة التي تعطي جميع منتسبي الإدارة العامة للإطفاء حافزا للنهوض بأعباء المهام المنوطة بهم.