سفارتنا في لندن: المشتبه به بواقعة احتجاز راكبين بمطار «ستانستيد» ليس كويتياً

قالت سفارة دولة الكويت في لندن أنها بادرت بالتواصل مع السلطات البريطانية المعنية فور علمها بما تم تداوله في بعض وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي حول احتجاز راكبين أمس الأحد أحدهما كويتي بعد هبوط طائرة في مطار «ستانستيد» في لندن رافقتها خلال الرحلة مقاتلتان بريطانيتان.

وذكرت السفارة في بيان صحفي اليوم الاثنين أنه تبين بأن المشتبه به ليس كويتيا وإنما من فئة المقيمين بصورة غير قانونية وذلك بعد عثور طاقم الطائرة على ورقة خاصة بالمذكور داخل دورة المياه تم الاشتباه في محتواها.

وأشارت إلى أنه فور وصول الطائرة الى لندن تم التحقيق ‏مع المذكور من قبل السلطات البريطانية وتم إطلاق سراحه بعد التأكد من عدم وجود أيه شبهات عليه.