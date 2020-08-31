الفريق النهام استقبل رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة الإنسانية الكويتية

– قدمت دعم مالي للمساهمة في شراء تذاكر سفر للمقيمين في مراكز الإيواء

استقبل وكيل وزارة الداخلية الفريق عصام النهام في مكتبه بمقر وزارة الداخلية، بحضور مدير عام مديرية أمن محافظة العاصمة اللواء عابدين العابدين، رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة الإنسانية الكويتية السيد أحمد عبد الله الصراف، وذلك بمناسبة تقديم الجمعية دعم مالي للمساهمة في شراء تذاكر سفر للمقيمين في مراكز الإيواء الذين تم ترحيلهم إلى بلادهم.

وشكر الفريق النهام القائمين على الجمعية للبادرة الطيبة والتي تعبر عن مدى التعاون والتلاحم بين مؤسسات الدولة والجمعيات الأهلية من أجل الصالح العام.

من جهته، عبر رئيس مجلس إدارة جمعية الصداقة الإنسانية الكويتية عن تقديره للجهود المبذولة من قبل وزارة الداخلية لتأمين الحياة الكريمة للمتواجدين في مراكز الإيواء قبل مغادرتهم البلاد.